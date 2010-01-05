وزیر کشور خواستار بازنگری در قانون احزاب شد

به گزارش خبر گزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی سخنانی در نشست کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه قانون احزاب در سال 61 یعنی 27 سال پیش تصویب شده است و تاکنون نیز تغییری در آن اعمال نشده است، اظهار داشت: این قانون هم اکنون با توجه به مقتضیات روز یک سری نقاط ضعف دارد که بازنگری در این قانون را ضروری می کند.



وی تاکید کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب باید با کار کارشناسی دقیق و استفاده از نظرات و پیشنهادات متخصصان برای بازنگری در قانون احزاب اقدام کند و سپس این قانون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.



وزیر کشور با بیان اینکه امروز احزاب و تشکلها ابزار کارهای سیاسی در هر جامعه ای از جمله ایران است، خطاب به اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرد: باید زمینه تشکیل و فعالیت احزاب قوی را در جامعه فراهم کنید.



مهندس نجار با بیان اینکه احزاب سیاسی باید صیانت و پاسداری از ارزشهای الهی را سرلوحه کارهای خویش قرار دهند و تمام اعمال و رفتارهای آنها باید مبتنی بر ارزشهای ناب الهی باشد، تصریح کرد: احزاب باید همواره به عنوان پل ارتباطی مردم و دولت نقش ایفا کنند.



مهندس نجار یکی دیگر از وظایف احزاب را سازماندهی افراد، تجمیع نیروهای پراکنده و نیروسازی بیان کرد و گفت: اگر احزاب به این وظایف خود عمل کنند و نیروها را در مجاری صحیح هدایت کنند نه تنها از تخریب ساختارهای سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کنند بلکه در راستای حفظ و تداوم ساختارهای سیاسی و اجتماعی قدم بر می دارند.



در ابتدای این جلسه نیز معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب ، گزارشی از فعالیت کمیسیون ماده 10 احزاب به وزیر کشور ارائه کرد.



سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از سال 61 تا سال 84 حدود 200 تشکل سیاسی از این کمیسیون مجوز فعالیت گرفته اند در حالیکه در 4 سال گذشته یعنی در دولت نهم 50 تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفته اند که این نشان دهنده فعال بودن کمیسیون ماده 10 احزاب است.



وی افزود: هم اکنون بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده 10 احزاب به روز شده است و در این کمیسیون پرونده راکد و بلاتکلیف وجود ندارد.