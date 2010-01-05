موفقیت محققان ایرانی در حفظ باروری بیماران سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی آخوندی صبح سه شنبه در نشست خبری در محل جهاددانشگاهی افزود: تقریبا سه دهه از شروع بحث پیشرفتهای بشر در زمینه تولید مثل می گذرد که در این مدت درمان ناباروری از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بیماران سرطانی با درمان هایی که بر روی آنان صورت می گیرد با ناباروری روبرو می شوند. داروهایی که برای شیمی درمانی مصرف می شود به دلیل تاثیر بر روی سلولهای جنسی فرد را به سمت ناباروری می برد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه پیشرفتهایی که از این علم حاصل شده زمینه را برای کمتر آسیب رساندن به سلولهای جنسی فراهم آورده و ابتلای به بیماریهای خاص باعث نمی شود که احیانا فرد از باروری منع شود. با پیشرفتهایی که برای حفظ سلولهای جنسی حاصل شده، افراد می توانند در آینده و با حفظ سلولهای جنسی قبل از شروع اقدامات درمانی و در کمترین زمان بتوانند سلولهای جنسی خود را نگه داشته و فریز کنند و در آینده امکان استفاده از آن را در باروری داشته باشند.

رئیس کنگره ملی حفظ باروری افزود: این امکان برای مردان با نگهداری اسپرم و در زنان با انجماد تخمک حاصل شده است. خوشبختانه تکنولوژی به ما در این امر کمک کرده که بتوانیم با این روش سلول های جنسی را در محیط آزمایشگاه بالغ می کنیم و به صورت لقاح غیر رحمی به رحم زن منتقل می شوند.

آخوندی با اشاره به حضور متخصصان برجسته این حوزه در کنگره ملی حفظ باروری خاطر نشان کرد: پروفسور شل من سیلون در آمریکا توانسته است در امر پیوند کل بافت تخمدان به شخص دیگر اقدام کند و تاکنون 10 پیوند در این زمینه انجام داده است. از وی دعوت به عمل آمده است که در کارگاهی در حاشیه کنفرانس حضور یابد و این حوزه تخصصی را آموزش دهد.

وی با اشاره به توانایی های زنان و مردان در حفظ باروری و لزوم توجه جراحان و متخصصان برای آگاه سازی بیماران برای حفظ باروری گفت: یکی از موفقیتهای محققان ایرانی در این زمینه که به تازگی در یک نشریه معتبر به چاپ رسیده، این است که توانسته اند سلولهای بنیادی اسپرم ساز انسان را از بافت بیضه جدا کرده، تکثیر و بارور کنند.

آخوندی افزود: برای درمان بچه های مبتلا به سرطان نیز همکاری هایی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاریی نیز در حال انجام است.

وی گفت: قبل از درمان به پدر و مادر فرد مبتلا به سرطان اطلاعاتی در این زمینه داده می شود و خوشبختانه بیش از 70 درصد والدین علاقه مندی خود را جهت ذخیره بافت اعلام کرده اند تا بعد از درمان بتوانند از آن استفاده کنند.

رئیس پژوهشگاه ابن سینای جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهدیم که متخصصین آنکولوژی و شیمی درمانی اطلاعاتی در این زمینه به والدین نمی دهند و در این راستا پژوهشگاه ابن سینا اطلاع رسانی برای سرطان قبل از شروع درمان را فراهم می کند.