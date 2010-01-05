58 درصد تراکتورها در کشور نیازمند جایگزینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباس‌علی پاک‌نژاد ظهر سه‌شنبه در نمایشگاه تراکتورهای SAME (سام) در این شهرستان افزود: هر سال 28 هزار دستگاه تراکتور به طور متوسط در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار می‌گیرد که از این تعداد فقط 14 هزار متقاضی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: ضریب مکانیزاسیون ایران 1.01 اسب بخار در هکتار است که برای اجرای کشاورزی صنعتی به 2.6 اسب بخار در هکتار نیازمند هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 360 هزار تراکتور در ایران وجود دارد که 58 درصد آن بالای 13 سال عمر دارند که نیاز به جایگزینی دارد.

علی دهباشیان مدیر جهاد کشاورزی نیشابور نیز با بیان اینکه نیمی از تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین شهرستان نیشابور فرسوده است افزود: در حال حاضر دو هزار و 850 دستگاه تراکتور در این شهرستان نیشابور مشغول به کار هستند.

دهباشیان گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد تراکتورهای شهرستان از نوع رومانی و فرگوسن بالای 15 سال عمر دارند که فرسوده هستند و لازم است تراکتورهای مدل جدید جایگزین آنها گردند.

وی افزود: به طور متوسط سالیانه حدود 100 دستگاه تراکتور با استفاده از تسهیلات بانکی به ناوگان مکانیزاسیون شهرستان اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: ضریب مکانیزاسیون شهرستان 0.7 اسب بخار در هکتار است که نسبت به متوسط کشور حدود 0.4 پایین‌تر می‌باشد و لازم است این عقب ماندگی هرچه سریع‌تر جبران شود.

نمایشگاه ابزار آلات، ادوات و دستگاه‌های مکانیزاسیون کشاورزی در مجتمع کشت و صنعت هلال احمر با حضور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.