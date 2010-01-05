به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمیت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به گزارشی مهر مبنی بر "فعالیت کارگاه‌های غیر مجاز تبدیل CNG/ وزارت بازرگانی وارد عمل شود" به نقل از سید مصطفی علوی مدیرعامل وقت شرکت گازخودرو ایران در 28 آذر ماه امسال، آخرین اقدامات انجام گرفته برای جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های غیر مجاز تبدیل CNG را اعلام کرد.

این سازمان اعلام کرده است: بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شورای اسلامی شهر، شرایط لازم را برای ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای تبدیل و کارگاههای ارائه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز دارای گواهینامه معتبر و مورد تایید شرکت گازخودرو ایران فراهم کرده است. بر این اساس، وزارت بازرگانی از فعالیت کارگاههای غیر مجاز ممانعت به عمل آورده است.

در ادامه این گزارش با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی با توجه به وظایف قانونی محوله اقدامات لازم را انجام و برای کارگاههای دارای شرایط لازم مجوز صنفی صادر می کند، آمده است: وزارت بازرگانی از طریق معاونت بازرسی و نظارت در سراسر کشور برای کنترل و نظارت جامع و کامل بر فعالیت این گونه مراکز، کارگاه های غیر مجاز را شناسایی و فعالیت واحدهای مذکور جلوگیری می کند.

همچنین به دنبال بازرسیهای مداوم توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین برابر قانون برخورد و با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته با شرکت گازخودرو تمامی واحدهای غیرمجاز تبدیل CNG را بدون کوچکترین اغماضی پلمپ می شوند.

سازمان حمایت با تاکید بر اینکه تجهیزات مورد استفاده در کارگاه‌های غیر مجاز فاقد استاندارد لازم است، از شهروندان تقاضا کرده است که ضمن عدم مراجعه به کارگاه های غیر مجاز CNG در صورت مشاهده تخلف در این زمینه مراتب را با سامانه 124 اعلام کنند.

در همین حال پیشتر سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گازخودرو ایران با تاکید بر اینکه جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های غیر مجاز CNG از فعالیت‌های شرکت ملی گاز ایران نیست به خبرنگار مهر گفته بود: هر مجموعه صنفی برای فعالیت خود باید از وزارت بازرگانی مجوز بگیرد و دراین باره وزارت بازرگانی باید برای برخوردهای قانونی با این کارگاه های غیر مجاز فعالتر عمل کند.