عرضه 458 هزار دستگاه انواع خودرو سواری به بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا معاون بازار یابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت : ایران خودرو طی مدت مشابه سال گذشته 381 هزار دستگاه انواع خودرو سواری به بازار عرضه کرده بود.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو به دلایل افزایش فروش این شرکت اشاره کرد و گفت: تحویل به موقع خودرو ، تنوع محصولات عرضه شده و ارائه شرایط ویژه از مهم ترین دلایل استقبال مردم از محصولات ایران خودرو است .

سرایی نیا گفت: طی نه ماهه سال جاری 50 هزار دستگاه 206 هاچ بک روانه بازار شد که این میزان طی مدت مشابه سال گذشته 30 هزار دستگاه بود .

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو به جایگاه پژو 405 در سبد محصولات ایران خودرو در بین مشتریان اشاره کرد و گفت: با توجه به اطلاع رسانی گرفته در خصوص این خودرو فروش 405 با 50درصد افزایش از 78هزار و 500دستگاه به 117هزار و 339 دستگاه رسید که نشان می دهد این خودرو در نظر مشتریان از شرایط خوبی برخوردار است.

سرایی نیا ادامه داد: شرایط بازار در سه ماهه سوم سال های گذشته نشان می دهد که میزان فروش خودرو به طور محسوسی کاهش یافته بود ولی در سال جاری با مدیریت بازار توسط ایران خودرو و توجه ویژه مشتریان شاهد افزایش فروش محصولات ایران خودرو بودیم که امید می رود تا پایان سال این روند را حفظ کنیم.

معاون بازاریابی و فروش این خودرو به تحویل خودرو در کوتاه ترین زمان ممکن اشاره کرد و گفت: با ایجاد تحول در سیستم حوزه خدمات پس از فروش و لجستیک می توانیم خودرو مشتریان را درکوتاه ترین زمان ممکن تحویل دهیم .