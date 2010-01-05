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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

دو تاکید یونسکو به ایران/

یونسکو خواستار توسعه مطالعات ایران درباره "فجایع دریایی" شد

یونسکو خواستار توسعه مطالعات ایران درباره "فجایع دریایی" شد

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی از تاکید "چون لی هان" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو به ایران برای پیگیری و مطالعات در دو زمینه تنوع زیستی و مخاطرات دریایی خبر داد.

وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "چون لی هان" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو ضمن بازدید از مرکز ملی اقیانوس شناسی طی اظهارات تاکید آمیزی خواستار توسعه مطالعات ایران در زمینه تنوع زیستی در آبهای ایران شد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی افزود: همچنین مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با نگاه بر فجایعی که طی چند سال گذشته به دلیل سونامی و توفانهای حاره ای در جهان ایجاد شده است از ایران خواستار توسعه مطالعات در ارتباط با مخاطرات دریایی شد.

وی از راه اندازی دفتر منطقه ای اقیانوس شناسی به عنوان مهمترین برنامه منطقه ای کشور در عرصه اقیانوس شناسی اشاره کرد و به مهر گفت: در مذاکره با مدیر دفتر منطقه ای یونسکو موضوع راه اندازی دفتر منطقه ای اقیانوس شناسی مطرح شد.

کد مطلب 1011731

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