دو تاکید یونسکو به ایران/ یونسکو خواستار توسعه مطالعات ایران درباره "فجایع دریایی" شد

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی از تاکید "چون لی هان" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو به ایران برای پیگیری و مطالعات در دو زمینه تنوع زیستی و مخاطرات دریایی خبر داد.