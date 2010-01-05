یونسکو خواستار توسعه مطالعات ایران درباره "فجایع دریایی" شد

وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: "چون لی هان" مدیر دفتر منطقه ای یونسکو ضمن بازدید از مرکز ملی اقیانوس شناسی طی اظهارات تاکید آمیزی خواستار توسعه مطالعات ایران در زمینه تنوع زیستی در آبهای ایران شد.
رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی افزود: همچنین مدیر دفتر منطقه ای یونسکو با نگاه بر فجایعی که طی چند سال گذشته به دلیل سونامی و توفانهای حاره ای در جهان ایجاد شده است از ایران خواستار توسعه مطالعات در ارتباط با مخاطرات دریایی شد.
وی از راه اندازی دفتر منطقه ای اقیانوس شناسی به عنوان مهمترین برنامه منطقه ای کشور در عرصه اقیانوس شناسی اشاره کرد و به مهر گفت: در مذاکره با مدیر دفتر منطقه ای یونسکو موضوع راه اندازی دفتر منطقه ای اقیانوس شناسی مطرح شد.
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