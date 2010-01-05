شرط ایران جهت شرکت دراجلاس لندن/ قرارداد الجزایر مبنای مذاکرات با عراق

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی پیرامون مهلت تعیین شده از سوی ایران برای تامین اورانیوم مورد نیاز راکتور تهران توسط آژانس گفت: ما برنامه طبیعی و فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را ادامه می دهیم و چیزی نمی تواند مانع ادامه کار ما بشود.

استقبال از همراهی طرف مذاکره

وی تاکید کرد: اگر در مسیر فعالیت های هسته ای ایران طرفین مذاکره به این نتیجه برسند که همراهی کنند ما از این اقدام استقبال می کنیم در غیر این صورت به فعالیت های خود ادامه خواهیم داد.

انتظار از عربستان در رابطه با عمره گزاران

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهار نظر نماینده مقام معظم رهبری در امور حج مبنی بر احتمال لغو سفر عمره، تصریح کرد: طبیعتا زائرانی که قصد زیارت دارند می بایست بهترین شرایط برای آنان فراهم باشد و انتظار ما از عربستان این است که برای زائران عمره تسهیلات مورد نیاز را فراهم کند و این موضوع از طریق وزارت خارجه در حال دنبال شدن است و امیدواریم حل شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر دخالت دولت عربستان در اغتشاشات اخیر تهران دست داشته گفت: ما در این رابطه چنین چیزی نشنیده ایم و نمی دانم منبع این اخبار چیست.

ضرورت شناسایی ریشه های افراط گرایی و تروریست

یکی از خبرنگاران از مهمانپرست پرسید برخی کشورها قصد دارند افراط گرایی و تروریسم را به ایران منتسب کنند نظر شما در این رابطه چیست که وی در پاسخ گفت: همه اطلاع دارند که ما همواره اقدامات گروه های افراطی و تروریستی را محکوم کرده و خود را قربانی عملیات های تروریستی می دانیم و بیشترین صدمه از سوی این گروه ها به ما وارد شده است اما اعتقاد داریم باید ریشه های بوجود آمدن این گروه ها را شناسایی کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با اقدام آمریکا برای تفتیش بدنی اتباع چند کشور در فرودگاه های این کشور، یادآور شد: کشورهایی که مدعی هستند برای امنیت مقرراتی را وضع می کنند اتباع بیگناه کشورهای خاص را مورد هدف قرار می دهند و این بهره برداری نامناسب و سیاسی از موضوع تروریسم است و ما این روش را نادرست می دانیم و باید به جای معلول ها علت را پیگیری کرد.

نگاه انسان دوستانه نسبت به درخواست عربستان

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آخرین رایزنی ها درباره فردی که در سفارت عربستان است و دولت این کشورمدعی است دختر بن لادن است به کجا رسیده ؟ گفت: عربستان درخواست کرده شرایط خروج این فرد فراهم شود.

وی تاکید کرد:ادعاهایی در رابطه با هویت این فرد شده است، اما با توجه به درخواست دولت عربستان، ایران با نگاه انسان دوستانه در این زمینه اقدام خواهد کرد و بر اساس روال قانونی تسهیلات مورد نظر طبق نگاه مبتنی بر انسان دوستی فراهم می شود.

وی افزود: اگر شرایطی برای احراز هویت این فرد وجود داشته باشد دولت ایران با دید مثبت و رفتار انسانی نسبت به آن اقدام می کند.

قرارداد الجزایر مصوب و موکد

مهمانپرست همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین ایران و عراق و شروع به کار این کمیته گفت: دولت ایران برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و تعیین خطوط مرزی بر اساس قرارداد مصوب میان این دو کشور تلاش می کند تا این کمیته هر چه سریعتر تشکیل شود و به مسائل و مشکلات موجود در این زمینه رسیدگی کند.

سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که دولت عراق نیز با تلاش در مسیر تشکیل این کمیته برای حل مسائل موجود بین دو کشور در این زمینه اقدام کند.

دستیار ویژه وزیر خارجه تاکید کرد: قرارداد الجزایر مصوب و مورد تاکید است و امیدواریم با رایزنی به سوء تفاهمات موجود رسیدگی شود.



تایید بازداشت چند تبعه خارجی در اغتشاشات

یکی از خبرنگاران در رابطه با بازداشت چند تبعه بیگانه در اغتشاشات تهران سئوال کرد که مهمانپرست با اشاره به اظهار نظر وزیر اطلاعات در این خصوص تاکید کرد: همانطور که وزیر اطلاعات اعلام کرده است در آشوب های اخیر برخی اتباع خارجی و یا افرادی که دارای تابعیت مضاعف بوده اند دستگیر شده اند که مسیر قانونی آن در حال پیگیری است و اگر این افراد انگیزه و اهداف خاصی نداشته باشند آزاد می شوند و در صورت ارتکاب جرم محاکمه خواهند شد.

اسرائیل دشمن اصلی

موضع گیری یکی از علمای وهابی بر علیه مرجعیت موضوع سئوال یکی دیگر از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه دیپلماسی بود که وی در پاسخ عنوان کرد: ما همواره عنوان کرده ایم چیزی که جهان اسلام به آن احتیاج دارد وحدت و یکپارچگی است و هم اکنون دشمن اصلی جهان اسلام رژیم اشغالگر قدس است.

تشریح علت لغو سفر هیئت پارلمانی اروپا

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی پیرامون لغو سفر هیئت پارلمانی اروپا که قرار بود به ایران سفر کنند، گفت: برای اینکه بهره برداری مناسبی از ظرفیت های موجود در پارلمان اروپا و به میزان حداکثری به دست آید تصمیم بر آن شد که زمان بهتری برای این سفر انتخاب شود و زمان آن توسط مراجع ذیربط هماهنگ خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در این باره گفت: احساس کردیم برخی از افرادی که قرار بود در چارچوب هیئت پارلمانی به ایران سفر کنند تحت فشارهای سنگین قرار دارند و ما نمی خواستیم این سفر تحت فشار انجام شود و برای اینکه این فشار از دوش این کشورها برداشته شود فکر می کنیم بهتر است در فرصت بهتری سفر پارلمانی انجام شود و ایران و اروپا کارهای زیادی برای انجام دادن دارند.

نمایندگان ایتالیا اشتباه می کنند

خبرنگاری با اشاره به مداخلات ایتالیا در امور داخلی ایران گفت آیا قرار نیست در روابط ایران با ایتالیا تجدید نظر صورت بگیرد، که مهمانپرست خطاب به این خبرنگار گفت: قرار نیست بر سر هر اتفاقی که رخ می دهد در روابط کشورها تجدید نظر شود هر چند که ما قطعا در موارد مورد نیاز تذکرات لازم را خواهیم داد.

وی در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان ایتالیا در خصوص امور داخلی ایران گفت: آنان اشتباه می کنند و نباید این اظهارات را مطرح کنند.

مهانپرست در عین حال در پاسخ به سئوالی پیرامون علت احضار سفیر انگلیس در تهران گفت: نقش انگلیس و رسانه های انگلیسی در تحریک آشوبگری بیش از بقیه بود و به همین دلیل سفیر این کشور احضار شد.

ارجاع به جراید

یکی از خبرنگاران در رابطه با فهرست اعلام شده در رابطه با بنیادهای خارجی داخله گر در اغتشاشات ایران سئوال که مهمانپرست با اشاره به فهرست ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات گفت: می توانید در این رابطه به جراید مراجعه کنید.

توصیه به هیلاری کلینتون

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مداخلات هیلاری کلینتون در امور داخلی ایران و حمایت از اغتشاشگران گفت: برخی کشورها اشتباهشان این است که به جای شنیدن صدای ملت با اغراض سیاسی به دنبال حمایت از عده ای معدود از آشوبگران هستند.

کاهش روابط با انگلیس در دستور کار نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سئوال یکی ازخبرنگاران مبنی براینکه مجلس مصوبه ای برای کاهش سطح روابط ایران با انگلیس ارائه داده آیا قرار است سطح روابط با انگلیس کم شود،خاطر نشان کرد: ما مصوبه ای در رابطه با کاهش روابط با انگلیس نداشته ایم و توجه داشته باشید کاهش و یا افزایش روابط با کشورها رویه و مسیرطولانی است که باید جوانب مختلف آن را بررسی کرد.

وی اضافه کرد: اگرچه رویکردهای کشورهای خارجی با دقت زیر نظر است اما کاهش روابط با انگلیس در دستور کار وزارت امور خارجه نیست.

رد یک احتمال

مهمانپرست احتمال واگذار شدن برگزاری حج عمره به وزارت خارجه را رد کرد.

انتقاد از بزرگنمایی نسبت به سوء تفاهمات ایران و عراق

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سئوال که مذاکرات ایران و عراق بر سر میادین نفتی به کجا رسیده گفت: برخی رسانه ها درباره عراق و میادین نفتی بیش ازوزن آن می پردازند که این موضوع به تحولات داخل عراق بر می گردد.

وی افزود: رایزنی ها و تماس های ایران و عراق ادامه دارد و ما روابط خوبی با این کشور داریم.

تکذیب یک خبر

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران ادعای برخی رسانه ها مبنی بر فراخواندن سفیر ایران در یمن و سفیر یمن در تهران را رد کرد و گفت: من چنین چیزی نشنیده ام اما برخی سفارتخانه ها به خاطر ناامنی در یمن تعطیل شده اند و ما امیدواریم با رویکرد گفتگو برای رفع مشکلات یمن اقدام شود.

با کلینتون هم عقیده ایم!

یکی از خبرنگاران به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا گفت کلینتون اعلام کرده که آمریکا تعیین ضرب الاجل برای ایران را قبول ندارد که مهمانپرست در این باره اظهار داشت: در این رابطه ما با خانم کلینتون هم عقیده ایم و ما نیز همین نظر را داریم که تعیین ضرب الاجل برای ایران در راه دستیابی به حقوقش معنا ندارد و امیدواریم آمریکا رویکرد واقع بینانه ای در قبال دنبال کند.

ارزیابی از دو سفر رئیس جمهور

سخنگوی وزارت امور خارجه سفر رئیس جمهور به دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان را مثبت و بسیار با اهمیت توصیف کرد وگفت: کشورهای همسایه برای ایران اولویت ویژه ای دارند و سفر اخیر دکتر احمدی نژاد نیز ازمحورهای مختلف از جمله اقتصادی و انرژی مهم بود.

تکذیب بعدی

مهمانپرست ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر مذاکرات 3 جانبه روسیه، هند و ایران درباره خط لوله صلح را تکذیب کرد.

شرط جمهوری اسلامی برای شرکت در اجلاس لندن

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالی پیرامون برگزاری اجلاس لندن و احتمال حضور ایران در آن گفت: از جمهوری اسلامی برای شرکت در این اجلاس دعوت شده و اگر اجلاس لندن دستور کار مشخصی داشته باشد و اگر احساس کنیم نقش ایران در تامین استقرار ثبات در افغانستان سازنده است و نقش ایران در این اجلاس مورد تمرکز قرار می گیرد با دید مثبت این درخواست را پیگیری می کنیم.

1200 کیلو نبود و 1350 کیلو بود!

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد آیا ایران و قزاقستان در رابطه با خرید 1200 کیلو اورانیوم مذاکراتی داشته اند که مهمانپرست با خنده در پاسخ گفت: این خبر جعلی 1200 کیلو نبود بلکه اصل خبر جعلی 1350 کیلو بود که آن را هم ما تکذیب کرده ایم هم قزاقستان و هم بقیه کشورها!

2 سئوال مشکوک از سخنگو

خبرنگار یک خبرگزاری خارجی از مهمانپرست در رابطه با "طالبان خوب و بد" سئوال کرد که وی در پاسخ اظهار داشت: حل مشکلات افغانستان ریشه کن کردن افراط گرایی و تروریست و مواد مخدر بسیار حائز اهمیت است و ما همواره از این روند دفاع کرده ایم.

در ادامه خبرنگار یکی دیگر از رسانه های خارجی از مهمانپرست پرسید نظر شما در رابطه با اصطلاح "طالبان خوب و بد" چیست؟ که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: ما با اصل افراط گرایی مخالفیم و معتقدیم پدیده تروریسم، طالبان و القاعده چه از بعد ایجاد، چه از بعد تقسیم بندی و چه از بعد حمایت از سوی کشورهای خاصی بوجود آمده اند و این کشورهای خاص خودشان طالبان را بوجود آوردند، خودشان از آن حمایت و آن را تقسیم بندی می کنند.

اشتباه گرفتن کروکر با جان کری

یکی از خبرنگاران از مهمانپرست پرسید گویا مجلس با سفر آقای کروکر به ایران مخالفت کرده است که مهمانپرست با تعجب خطاب به این خبرنگار پرسید گویا نام را اشتباه گفتید که دراین هنگام خبرنگاران بلند نام جان کری را اعلام کردند.

مهمانپرست در رابطه با سفر کری به ایران گفت: هر وقت درخواست رسمی به ایران برسد توسط مراجع ذیربط که مجلس شورای اسلامی است بررسی خواهد شد.

وی اضافه کرد: اینکه یک بار می گویند درخواست داده ایم و یک بار می گویند درخواست نداده ایم مهم نیست.

تکذیب سهم 11 درصدی در خزر

خبرنگاری از مهمانپرست پرسید گویا سهم ایران در دریای خزر 11 درصد تهیه شده آیا صحت دارد که وی در پاسخ گفت: این سئوال را شما 4 سال دیر مطرح کردید!

سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: کمیته هایی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل شده اند و 70 درصد موضوعات نیز تدوین شده و هیچ سهم و درصدی تا کنون قطعی نشده است و هر کدام از کشورها طرح های عمومی خود را برای تقسیم آب مشترک ارائه داده اند که این طرح ها مطابق با رویه بین المللی و توافق 5 کشور بررسی خواهند شد.

وی در پایان کنفرانس مطبوعاتی خود سهم 11 درصدی ایران از خزر را تکذیب کرد و گفت: این آمارها درست نیست و هیچ مقامی از سوی ایران چنین اظهاراتی نداشته است.