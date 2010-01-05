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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

متقی خبر داد:

تهیه لیست متخلفان ساخت و ساز در حریم شمالی تهران

تهیه لیست متخلفان ساخت و ساز در حریم شمالی تهران

مدیرکل حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: لیست متخلفان ساخت و ساز در محدوده حریم مناطق شمالی تهران به زودی آماده و به مراجع مربوطه ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید صباح الدین متقی افزود: در حال تهیه لیستی از افراد، سازمانها و ارگانهایی هستیم که آگاهانه یا نا آگاهانه اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده حریم مناطق 1 و 4 و 5 کرده اند.

وی افزود: پس از تکمیل اسامی، این فهرست برای اقدام و برخورد قانونی به مراجع مربوطه ارسال می شود.

مدیرکل حریم شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برای چگونگی برخورد با متخلفان در مناطق جنوبی تهران نیز با مراجع مربوطه هماهنگی شده است و به زودی برخورد قانونی با آنها آغاز می شود.

متقی همچنین از تشکیل ستادهای حریم در 9 منطقه ای که دارای حریم هستند، خبر داد و تصریح کرد: سیاست ما در وهله نخست جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجازی است که در حریم در حال انجام است و در مرحله بعد تخریب ساختمانهای ساخته شده است.

وی افزود: تیمهای حریم بان به زودی از شرکت شهربان جدا شده و تحت نظارت اداره کل حریم به فعالیت خود ادامه می دهند که با این اقدام، امکان برخوردهای یکپارچه و ضربتی با متخلفان به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.

کد مطلب 1011734

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