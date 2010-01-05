اشتباهات رژیم صهیونیستی در قبال غزه/ افزایش نفرت جهانی از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در گزارشی نوشت: مهمترین اشتباه اسرائیل طی این سالها در نوار غزه را می توان محاصره غزه دانست.

بر این اساس، در حالی که هدف رژیم صهیونیستی از این اقدام به حاشیه راندن حماس و تشویق مردم غزه به شورش علیه این جنبش بوده است، اما پس از گذشت بیش از سه سال از محاصره غزه، این مسئله تاثیری در کاهش محبوبیت حماس نداشته و حتی موجبات نفرت بیشتر فلسطینیان از رژیم صهیونیستی را فراهم آورده است.

از سوی دیگر ورود به جنگی تمام عیار علیه غزه در حالی که امکان اجتناب از ورود به آن وجود داشت، یکی دیگر از اشتباهات سران تل آویو در 10 سال اخیر بوده است.

در این فهرست افزایش بدبینی جوامع بین المللی نسبت به رژیم صهیونیستی، پس از مجازات دسته جمعی مردم و جنگ غزه عنوان شده است.

همچنین استفاده غلط از موضوع محاصره غزه برای فشار بر حماس در مسئله آزادی شالیت، از اشتباهات رژیم صهیونیستی طی 10 سال اخیر بوده است.

در این گزارش، ناتوانی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از افزایش ذخایر سلاح حماس، تاثیرات منفی حمایت واشنگتن از تل آویو، فراهم آوردن مقدمات محکومیت رژیم اسرائیل در پی ارتکاب جنایات جنگی در غزه از دیگر اشتباهات رژیم صهیونیستی در 10 سال اخیر اعلام شده است.