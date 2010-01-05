گزارش تصویری/ نشست عوامل تولید فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی می کنیم" در خبرگزاری مهر

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" با حضور بهنام بهزادی کارگردان، نگار جواهریان و علیرضا آقاخانی بازیگران، منصوره یزدانجو مدیر هنری، علیرضا سرتیپی تهیه ‌کننده و حمیدرضا لوافی تدوینگر در خبرگزاری مهر برگزار شد.