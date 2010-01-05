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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

گزارش تصویری/ نشست عوامل تولید فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی می کنیم" در خبرگزاری مهر

گزارش تصویری/ نشست عوامل تولید فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی می کنیم" در خبرگزاری مهر

نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" با حضور بهنام بهزادی کارگردان، نگار جواهریان و علیرضا آقاخانی بازیگران، منصوره یزدانجو مدیر هنری، علیرضا سرتیپی تهیه ‌کننده و حمیدرضا لوافی تدوینگر در خبرگزاری مهر برگزار شد.

علی سرتیپی  تهیه کننده سینما

بهنام بهزادی  نویسنده و کارگردان - حمیدرضا لوافی  تدوینگر

نگار جواهریان  بازیگر



منصوره یزدانجو  طراح صحنه و لباس

علیرضا آقاخانی  بازیگر

عکس/ یونس خانی

کد مطلب 1011740

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