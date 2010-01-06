مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور با دو ماه تاخیر از آذرماه آغاز شد و این مسئله باعث شد برخی تیم‌ها مانند ذوب آهن، پتروشیمی کازرون از ابتدای سال تمرینات خود را شروع کنند و برخی هم مانند تیم ما یا تیم‌های آذربایجان و دانشگاه آزاد اسلامی بدون اردوی تدارکاتی وارد لیگ برتر شوند.

وی افزود: سود و ضرر تعطیلی 45 روزه لیگ برتر هندبال ایران به دلیل برپایی اردوهای تدارکاتی تیم ملی برای حضور در جام ملت‌های آسیا (لبنان) یکسان است چرا که تیم‌هایی که تمرین خود را زود شروع کرده‌اند با بازیکنانی فرسوده به لیگ برمی گردند و تیم‌هایی که دیر شروع کرده و بازیکنان کمتری در اردوی تیم ملی دارند از این فرصت تمرین استفاده خواهند کرد.

کمک مربی تیم هندبال نوجوانان و جوانان کشورمان خاطرنشان کرد: این بی انصافی است که بگوییم چرا بازیکنان تیم ملی بیشتر از تیم‌های باشگاهی اصفهان انتخاب شده‌اند. این باشگاه‌ها پول بیشتری برای رشته هندبال در مقاطع مختلف سنی هزینه می‌کنند. در کنار آن هزینه خرید بازیکنان آنها چندین برابر تیم‌های دیگر است بدین ترتیب این یک واقعیت است که سرمربی تیم ملی بازیکنان خوب را در تیم های مطرح و پولدار لیگ ببیند.

رهبری تصریح کرد: اما این مسئله نیز بی‌انصافی است که با هدف حضور نوجوانان و جوانان در تیم ملی بزرگسالان فردی مانند بیجاری را به عنوان یک سرمایه ملی در پست خط زن به اردوی تیم ملی دعوت نکنیم.

با آغاز اردوهای تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا (اسفند سال 88 - لبنان) لیگ هندبال ایران برای 45 روز تعطیل شد.