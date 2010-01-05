فایده‌گرایی که معادل انگلیسی آن ریشه‌ای لاتینی به معنای سودمندی دارد نظریه‌ای در فلسفه اخلاق است که برای انسانها حداکثر خیر و سود عددی و کمی را توصیه می‌کند. از این رو این مکتب یک نظام ارزشی و شکلی از نتیجه گرایی و مطلق گرایی است . البته خیری که مدنظر فایده گرایان است نه صرفاً سود و لذت که ممکن است خوشبختی یا سعادت باشدد و حتی پاره‌ ای دیگر از نظریه های فایده‌گرایی پی جوی دیگر اهداف و ارزشها هستند. از این رو اگر تصور کنیم فایده‌گرایان همه به دنبال فایده یا سود و لذت بیشتر هستند ره به خطا برده‌ایم و تعدادی از نظریه‌ها در این زمینه چون نظریه جورج ادوار مور به دنبال خیر بیشتر هستند.

فایده‌گرایی اساساً در سده هجدهم در انگلستان و به وسیله جری بنتام به وجود آمد هرچند که پاره‌ای دیگر از متفکران نیز در حادث شدن و بسط آن بسی نقش داشتند. بنتام در زمانه تغییرات اجتماعی و علمی مهم سده هجدهم متولد شد. زمانه‌ای که علم رواج فراوان داشت و از سویی دیگر توجهات به دموکراسی به صورت روزافزونی افزایش می یافت. او در زمینه اصلاحات حقوقی کار می کرد و کتابی با عنوان " اصول اخلاق و قانونگذاری" نگاشت که در آن نظریه اخلاقی اش را بسط داد.

این کتاب به سه بخش تقسیم می شود: فصلی به انگیزه‌هایی که باعث به حرکت درآوردن انسانها می شوند می پردازد ، فصل دیگر اصول فایده را بررسی می کند و در انتها محاسبات شادی آور را در مرکز توجه خود قرار می دهد. در مورد اصول فایده وی بر این نظر بود که درد و لذت تنها امور مطلق و ملموسی هستند که در زندگی انسانی وجود دارند. "طبیعت انسان را در ذیل دو ارابه مسلط قرار می دهد: لذت و درد".

از این خاستگاه است که وی به سمت قاعده لذت رهسپار می شود: اینکه خیر چیزی است که شادی بیشتری را برای بیشترین تعداد افراد به همراه بیاورد. او بعد از تصدیق به اینکه دو اصل متعارض متفاوت و محتمل می توانند وجود داشته باشند به بخش دوم کتاب خود رهنمون می شود و بسادگی از "اصل بیشترین خوشی" نام می برد.

فایده‌گرایی اولویتی اما نوعی خاص از فایده‌گرایی است که از تحقق خیر بر طبق اولویتهای هر فرد و علایق وی دفاع می کند. این رویکرد به فایده‌گرایی همانند دیگر نظریه‌های آن مدعی است که کار درست برای انجام دادن آن کاری است که نتایج بهتر و بیشتری را به همراه دارد.

بر طبق این نظریه هنگامی که ما از نظریه فایده‌گرایی اولویتی استفاده کنیم به دام لذت‌گرایی نمی‌افتیم و همیشه خیرهایی در زندگی انسان وجود دارند که هرچند واجد و حامل لذت صرف نیستند اما بسی برای ما دلخواه و دلچسب و جذاب به حساب می‌آیند.

از این لحاظ این رویکرد به اخلاق فایده‌گرا را می‌توان ناشی از نقدهایی دانست که به فایده‌گرایی سنتی وارد شده و بدین گونه فایده‌گرایان در صدد بوده‌اند به بخشی از آنها پاسخ دهند.