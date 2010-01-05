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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

تحلیل مهر/

فایده‌گرایی اولویتی در مقابل فایده‌گرایی سنتی

فایده‌گرایی اولویتی در مقابل فایده‌گرایی سنتی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نقدهایی که به فایده‌گرایی سنتی وارد بوده‌اند سبب شده است که عده‌ای نوعی از فایده‌گرایی را به نام فایده‌گرایی اولویتی مطرح کنند. بر طبق این رویکرد خیر بخشی مهم از فایده به حساب می‌آید.

فایده‌گرایی که معادل انگلیسی آن ریشه‌ای لاتینی به معنای سودمندی دارد نظریه‌ای در فلسفه اخلاق است که برای انسانها حداکثر خیر و سود عددی و کمی را توصیه می‌کند. از این رو این مکتب یک نظام ارزشی و شکلی از نتیجه گرایی و مطلق گرایی است . البته خیری که مدنظر فایده گرایان است نه صرفاً سود و لذت که ممکن است خوشبختی یا سعادت باشدد و حتی پاره‌ ای دیگر از نظریه های فایده‌گرایی پی جوی دیگر اهداف و ارزشها هستند. از این رو اگر تصور کنیم فایده‌گرایان همه به دنبال فایده یا سود و لذت بیشتر هستند ره به خطا برده‌ایم و تعدادی از نظریه‌ها در این زمینه چون نظریه جورج ادوار مور به دنبال خیر بیشتر هستند.

فایده‌گرایی اساساً در سده هجدهم در انگلستان و به وسیله جری بنتام به وجود آمد هرچند که پاره‌ای دیگر از متفکران نیز در حادث شدن و بسط آن بسی نقش داشتند. بنتام  در زمانه تغییرات اجتماعی و علمی مهم سده هجدهم متولد شد. زمانه‌ای که علم رواج فراوان داشت و از سویی دیگر توجهات به دموکراسی به صورت روزافزونی افزایش می یافت. او در زمینه اصلاحات حقوقی کار می کرد و کتابی با عنوان " اصول اخلاق و قانونگذاری" نگاشت که در آن نظریه اخلاقی اش را بسط داد.

این کتاب به سه بخش تقسیم می شود: فصلی به انگیزه‌هایی که باعث به حرکت درآوردن انسانها می شوند می پردازد ، فصل دیگر اصول فایده را بررسی می کند و در انتها  محاسبات  شادی آور را در مرکز توجه خود قرار می دهد. در مورد اصول فایده وی بر این نظر بود که درد و لذت تنها امور مطلق و ملموسی هستند که در زندگی انسانی وجود دارند. "طبیعت انسان را در ذیل دو ارابه مسلط قرار می دهد: لذت و درد".

از این خاستگاه است که وی به سمت قاعده لذت رهسپار می شود: اینکه خیر چیزی است که شادی بیشتری را برای بیشترین تعداد افراد به همراه بیاورد. او بعد از تصدیق به اینکه دو اصل متعارض متفاوت و محتمل می توانند وجود داشته باشند به بخش دوم کتاب خود رهنمون می شود و بسادگی از "اصل بیشترین خوشی" نام می برد.  

فایده‌گرایی اولویتی اما نوعی خاص از فایده‌گرایی است که از تحقق خیر بر طبق اولویتهای هر فرد و علایق وی دفاع می کند. این رویکرد به فایده‌گرایی همانند دیگر نظریه‌های آن مدعی است که کار درست برای انجام دادن آن کاری است که نتایج بهتر و بیشتری را به همراه دارد.

بر طبق این نظریه هنگامی که ما از نظریه فایده‌گرایی اولویتی استفاده کنیم به دام لذت‌گرایی نمی‌افتیم و همیشه خیرهایی در زندگی انسان وجود دارند که هرچند واجد و حامل لذت صرف نیستند اما بسی برای ما دلخواه و دلچسب و جذاب به حساب می‌آیند.

از این لحاظ این رویکرد به اخلاق فایده‌گرا را می‌توان ناشی از نقدهایی دانست که به فایده‌گرایی سنتی وارد شده و بدین گونه فایده‌گرایان در صدد بوده‌اند به بخشی از آنها پاسخ دهند.

کد مطلب 1011742

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