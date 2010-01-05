محمدعلی حسیننژاد تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری فیلم "تهران، تهران" به کارگردانی داریوش مهرجویی را امیرحسین قاسمی تمام کرده و به زودی تصحیح رنگ شروع میشود. پس از این مرحله فیلم برای تبدیل به نسخه 35 میلیمتری آماده میشود.
وی ادامه داد: اپیزود "سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرمپور به پایان رسیده است و با آماده شدن فیلم "تهران، تهران" هر دو اپیزود در قالب یک فیلم 100 دقیقهای روی پرده میروند. برای اکران عمومی فیلم بعد از نمایش آن در جشنواره برنامهریزی میکنیم.
فیلمنامه "تهران، تهران" را وحیده محمدیفر نوشته و موضوع آن درباره جاذبههای گردشگری شهر تهران است. پانتهآ بهرام، قربان نجفی، نیکی نصیریان، کتایون امیرابراهیمی، غلامرضا نیکخواه، مهدی طالبزاده، مهتاج نجومی، فریده سپاهمنصور، علی عابدینی، اکبر مشکاتی، مینو صابری، پرویز نوری، ثریا نوری، رحمان حسینی، اردشیر کاظمی، علیاصغر طبسی، مهیار پورحسابی و فاطمه فردین بازیگران فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، صدابردار: محمد مختاری، طراح صحنه و لباس: علی عابدینی، چهرهپرداز: فریور معیری، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: رضا درمیشیان، عکس: المیرا مقدم، جلوههای ویژه: عباس شوقی، تهیهکننده: محمدعلی حسیننژاد.
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