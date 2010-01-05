1300 روستای مازندران از آب شرب سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برزگر ظهر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی یکروزه صنعت آب مازندران در ساری افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر 700 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی افزود: در سال جاری نیز تعداد 56 روستا با بیش از هشت هزار و 400 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: به زودی کلنگ اجرای دو پروژه فاضلاب روستایی در روستای شورکای جویبار و زاغمرز بهشهر به زمین زده میشود.
وی بیان داشت: این پروژه ها با اعتبار شش میلیارد تومان در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در سال جاری نیز تعداد 56 روستا با بیش از هشت هزار و 400 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهرهمند می شوند.
برزگر گفت: تاکنون اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است
محمدعلی سلیمی، مدیرعامل آب و فاضلاب شهری مازندران نیز همکاری رسانه ها را برای استفاده بهینه از آب ضروری خواند و ادامه داد: همکاری بیشتر رسانه ها در راستای اطلاع رسانی و استفاده بهینه از آب ضروری است.
وی بیان داشت: خبرنگاران و روابط عمومی ها، یاران اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هستند و باید با تعامل بیشتر با آنها در ارائه خدمات به مردم تلاش کنیم.
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