1300 روستای مازندران از آب شرب سالم برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برزگر ظهر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی یکروزه صنعت آب مازندران در ساری افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر 700 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: در سال جاری نیز تعداد 56 روستا با بیش از هشت هزار و 400 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره ‌مند می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: به زودی کلنگ اجرای دو پروژه فاضلاب روستایی در روستای شورکای جویبار و زاغمرز بهشهر به زمین زده می‌شود.

وی بیان داشت: این پروژه ها با اعتبار شش میلیارد تومان در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: در سال جاری نیز تعداد 56 روستا با بیش از هشت هزار و 400 خانوار از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند می شوند.

برزگر گفت: تاکنون اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده است

محمدعلی سلیمی، مدیرعامل آب و فاضلاب شهری مازندران نیز همکاری رسانه ها را برای استفاده بهینه از آب ضروری خواند و ادامه داد: همکاری بیشتر رسانه ها در راستای اطلاع رسانی و استفاده بهینه از آب ضروری است.

وی بیان داشت: خبرنگاران و روابط عمومی ها، یاران اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هستند و باید با تعامل بیشتر با آنها در ارائه خدمات به مردم تلاش کنیم.