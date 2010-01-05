20 هزار بوشهری خون اهدا کردند

غلامرضا حاجیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طی این مدت بیش از 50 هزار فرآورده خونی شامل پلاسما، پلاکت، کرایو گلبول قرمز تهیه و به مصرف بیماران بخشهای مختلف و همچنین بیماران خاص رسیده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه سه هزار نفر به پایگاه انتقال خون استان مراجعه می کنند، اظهار داشت: فرهنگ انتقال خون در استان نهادینه شده و از نظر تامین فرآورده های خونی در استان مشکلی نداریم.

مدیرکل پایگاه منطقه ‌ای انتقال خون استان بوشهر استقبال مردم استان از اهدا خون در شبهای تاسوعا و عاشورا مطلوب و بیش از سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: اهداکنندگان با مراجعه به پایگاه های بوشهر، دشتستان و گناوه ‪ 294 ‬ واحد خونی اهدا کردند.

حاجیانی با اشاره به افزایش ‪ 30 ‬ درصدی اهدا خون در دو روز یادشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: بیش از 300نفر برای اهدا خون به پایگاه ها مراجعه کردند که از این تعداد ‪ 294 ‬ نفر اهدا خون را داشتند.

وی با بیان اینکه 50 درصد اهداکنندگان خون را اهداکنندگان مستمر تشکیل می ‌دادند، اظهار داشت: میانگین سن اهداکنندگان خون در این دو روز 20 تا 40 سال بوده است.