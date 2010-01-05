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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

در 9 ماهه امسال؛

20 هزار بوشهری خون اهدا کردند

20 هزار بوشهری خون اهدا کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایگاه منطقه‌ای انتقال خون استان بوشهر گفت: طی 9 ماهه سال جاری 20 هزار نفر از مردم استان بوشهر با مراجعه به پایگاه های انتقال خون استان اقدام به اهدا خون کرده اند.

غلامرضا حاجیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طی این مدت بیش از 50 هزار فرآورده خونی شامل پلاسما، پلاکت، کرایو گلبول قرمز تهیه و به مصرف بیماران بخشهای مختلف و همچنین بیماران خاص رسیده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه سه هزار نفر به پایگاه انتقال خون استان مراجعه می کنند، اظهار داشت: فرهنگ انتقال خون در استان نهادینه شده و از نظر تامین فرآورده های خونی در استان مشکلی نداریم.

مدیرکل پایگاه منطقه ‌ای انتقال خون استان بوشهر استقبال مردم استان از اهدا خون در شبهای تاسوعا و عاشورا مطلوب و بیش از سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: اهداکنندگان با مراجعه به پایگاه های بوشهر، دشتستان و گناوه 294واحد خونی اهدا کردند.

حاجیانی با اشاره به افزایش 30درصدی اهدا خون در دو روز یادشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: بیش از 300نفر برای اهدا خون به پایگاه ها مراجعه کردند که از این تعداد 294نفر اهدا خون را داشتند.

وی با بیان اینکه 50 درصد اهداکنندگان خون را اهداکنندگان مستمر تشکیل می ‌دادند، اظهار داشت: میانگین سن اهداکنندگان خون در این دو روز 20 تا 40 سال بوده است.

کد مطلب 1011754

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