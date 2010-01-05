حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه یکشنبه 20 دی به طور قطعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

وی افزود: رئیس جمهور هم در زمان ارائه این برنامه در مجلس حضور خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: لایحه بودجه سال 89 نیز پس از ارائه برنامه پنجم و در جلسات آینده جهت بررسی به مجلس تقدیم می شود.

میرتاج الدینی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه طرح دوفوریتی دولت در خصوص لایحه هدفمندی یارانه ها ، گفت: ارائه چنین طرحی به مجلس فعلا در دستور کار دولت نیست.