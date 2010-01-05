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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

میرتاج الدینی به مهر خبر داد:

برنامه پنجم یکشنبه هفته آینده ارائه می‌شود/ ارائه بودجه 89درجلسات بعدی

برنامه پنجم یکشنبه هفته آینده ارائه می‌شود/ ارائه بودجه 89درجلسات بعدی

معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه قطعی برنامه پنجم توسعه به مجلس در روز یکشنبه 20 دی ماه خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه یکشنبه 20 دی به طور قطعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

وی افزود: رئیس جمهور هم در زمان ارائه این برنامه در مجلس حضور خواهد یافت. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: لایحه بودجه سال 89 نیز پس از ارائه برنامه پنجم و در جلسات آینده جهت بررسی به مجلس تقدیم می شود.

میرتاج الدینی همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص ارائه طرح دوفوریتی دولت در خصوص لایحه هدفمندی یارانه ها ، گفت: ارائه چنین طرحی به مجلس فعلا در دستور کار دولت نیست.

کد مطلب 1011757

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