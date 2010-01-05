راهبان بودایی برای کنترل بر معبد روشنگری بودا اعتصاب غذا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بودیست چنل، راهبان از روز جمعه اعتصاب خود را نزدیک دفتر کمیته مدیریت این معبد 110 کیلومتری شهر بودگایا آغاز کرده‌اند.

باتان بود ساران از راهبانی که دست به اعتصاب غذا زده گفت: اکنون زمان آن فرارسیده است که ما زندگی خود را برای کنترل بودائیان در این معبد به خطر بیاندازیم. بسیاری از بودائیان خارج از کشور نیز به این آرمان ملحق می‌شوند.

دو نفر از اعضای کمیته ملی اقلیتها که از شهر بودگایا دیدار کردند اظهار داشتند که آنها با فرماندار شهر بیهار دیدار کرده و این مسئله را به بحث می‌گذارند تا قانون مدیریت این معبد مصوب سال 1949 اصلاح شود.

همچنین دالایی لاما برای ارائه درسهای معنوی از امروز سه شنبه 15 دی ماه به شهر بودگایا هندوستان سفر کرده است و تا روز 18 دی ماه در این شهر اقامت خواهد داشت.

براساس این قوانین مدیریت این مسجد برعهده چهار نفر بودایی و چهار نفر هندو برای یک دوره سه ساله است.

راهبان بودایی برای مدتهای مدیدی خواستار کنترل کامل این معبد یک هزار و پانصد ساله بوده‌اند که در 110 کیلومتری شهر پانتا در ایالت بیهار واقع شده است. این معبد در محلی ساخته شده است که بودا 2550 سال پیش به روشنگری رسید.