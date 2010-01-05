محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی مصرانه پیگیر نهضت کاهش قیمت تمام شده است، چراکه کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی، راهکار پیچیده ای است که باید زیرساختهای آن ایجاد شده و به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: برای کاهش تفاوت قیمت کالاهای وارداتی و داخلی می توان از راهکار افزایش تعرفه ها هم استفاده کرد، اما وزارت بازرگانی در حال حاضر برنامه کاهش قیمت تمام شده را به افزایش تعرفه ها مقدم می داند.

وی تصریح کرد: افزایش تعرفه ها همچون یک راهکار دستوری است و نوعی جریمه به حساب می آید، اما یکی از محورهایی که وزارت بازرگانی آن را بر افزایش تعرفه ها مقدم می داند، کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی و ارتقای کیفیت تولید است.

مفتح با تاکید بر اینکه سیستم اصناف کارت یکی از راهکارهای ده گانه اصلاح نظام توزیع به شمار می رود، در یک مدت زمان چهارساله کالاهای بسیاری وارد این سیستم توزیع شده است و تصمیم داریم تا مدتی دیگر مواد پروتئینی و مواد دخانی را هم وارد این سیستم کنیم.

وی اظهار داشت: در زمانی نه چندان دور همه کالاها وارد این سیستم شده و توزیع آنها در این شبکه قابل پیگیری و رصد خواهد بود. مفتح با بیان اینکه تمام واحدهای صنفی پروانه دار در داخل کشور دارای اصناف کارت هستند، گفت: مالیات سال گذشته این واحدهای صنفی براساس سیستم اصناف کارت از آنها دریافت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت بازرگانی برای فراگیری سیستم اصناف کارت ادامه دارد، چراکه این یک راهکار برای کنترل و جلوگیری از توزیع کالای غیرمجاز در کشور به شمار می رود.