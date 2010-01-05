آموزشهای زیست محیطی به دانش آموزان تهرانی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: با گذشت بیش از نیمی از دهه آموزش برای توسعه تا 2014 و عزم جدی برای سیاستگذاری در راستای توسعه پایدار به منظور تحقق اهداف تعیین شده در اجلاس ژوهانسبورگ در سال 2002 پرداختن به آموزش به عنوان بعد سوم توسعه پایدار از اولویتهای کشورها از جمله ایران است با این حال تحقیقات طرح مذبور در چارچوب استانداردهای بین المللی اتخاذ و منطبق با اصول و روشهای آموزشی حاکم بر نظام آموزشی ایران به اجرا در آمده است.



محمدهادی حیدرزاده در ادامه اظهار کرد: در سال 88 طرح فوق مورد بازنگری قرار گرفت و کمیته راهبری متشکل از کارشناسان ارشد ستاد محیط زیست در حوزه‌های آب و فاضلاب، آلودگی هوا و بهینه سازی مصرف انرژی، پسماند، فضای سبز، مدیریت محیط زیست، بخش بین الملل و آموزش، آموزشهای محیط زیستی مورد نظر را به دانش آموزان مدرسه فوق ارائه می دهند.



مشاور شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه کمیته راهبری با هدف استقرار المانهای زیست محیطی تشکیل شده افزود: اهداف مورد نظر از تشکیل کمیته فوق، آموزش مدیریت انرژی در ساختمان و جایگزینی سوخت پاک به جای سوخت فسیلی مانند نصب آبگرمکنهای خورشیدی، خوراک پز خورشیدی، صرفه جویی در مصرف بهینه آب با استقرار سیستم باز چرخانی آب، تفکیک زباله به شکل بسته بندیهای استاندارد جهانی و روند بازیافت کاغذ در داخل مدرسه و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و آموزش محیط زیست با برگزاری کارگاههای مختلف در مقطع دبیرستان درمجتمع آموزشی سوده است.



هدف پروژه فوق ارائه آموزشهای زیست محیطی به مدارس 22 گانه شهرداری تهران در سال آینده خواهد بود و در نهایت طبق تفاهمنامه منعقد شده با وزراتخانه آموزش و پرورش طرح مذکور در سطح ملی درکلیه مدارس به اجرا در خواهد آمد. همچنین اقدامات ستاد محیط زیست و توسعه پایدار نیز که در روز اسکان بشر برگزار می شود مورد تقدیر UN habitat واقع شده و در ویژه نامه سازمان ملل نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.

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