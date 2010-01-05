پرداخت وام به متقاضیان مسکن مهر در قزوین سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مسکن مهر استان که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: در پیشبرد طرح مسکن مهر از حیث تعهدات اولیه در جایگاه مناسبی هستیم اگرچه با نقطه مطلوب بویژه در حوزه تسهیلات فاصله داریم اما باید با اتخاذ تدابیری سرعت بیشتری به اجرای این طرح بخشیده تا شاهد خیز مناسبی در این بخش باشیم و اجرای این طرح را از شکل آرام کنونی خارج کنیم

استاندار با اشاره به فراهم کردن شرایط مطلوب در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان بخش مسکن تصریح کرد: موانع و محدودیت های پرداخت تسهیلات مسکن باید مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص به نقطه نظرات مدیران عامل بانکها نیز توجه شود تا دقت و کیفیت اجرای طرح، فدای سرعت آن نشود.

عجم خواستار پیگیری ویژه طرح مسکن مهر توسط فرمانداران در سطح شهرستانها شد و تصریح کرد: از فرمانداران انتظار می رود برای اجرای طرح مسکن مهر در شهرستانها وقت بیشتری را اختصاص دهند و با شناسایی موانع طرح در جهت رفع مشکلات تدابیر مناسبی اتخاذ کند.

استفاده از توان و ظرفیت پیمانکاری استان در ساخت و سازها از دیگر موضوعاتی بود که استاندار بر آن تأکید و در این خصوص خاطرنشان کرد: باید بستر مشارکت و حضور شرکتهای پیمانکاری را در استان قراهم کنیم تا ضمن تقویت ارتقای شاخص ها و سطح کیفی فعالیتها در سایه حمایت از این شرکت ها، میزان گردش مالی در استان افزایش یافته و از مهاجرت این افراد به سایر استانها هم جلوگیری شود.

استاندار در این جلسه همچنین بر بازسازی بافتهای فرسوده شهری و تدوین راهکارهای مناسب و اجرایی در این حوزه تأکید کرد.

در این جلسه اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استاندار هم با اشاره به لزوم پیش بینی خدمات شهری در پروژه های مسکن مهر استان اظهار داشت: باید مراکز عمومی و زیرساختهای خدماتی مورد نیاز از قبیل مدرسه، مسجد، درمانگاه و پارک در طرح های مسکن مهر توسط دستگاههای اجرایی پیش بینی شود تا بودجه و اعتبارات لازم در این زمینه تخصیص یابد.

وی در ادامه خواستار طراحی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تأسیس و ایجاد مراکز عمومی و خدماتی در پروژه های مسکن مهر توسط فرمانداران از سال 89 در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها شد.

محمدصادق پورمهدی معاون عمرانی استانداری هم یادآور شد: دولت با تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در پی آن است که به تقاضای اقشار مختلف مردم در بخش مسکن پاسخ بدهد و دستگاه های اجرایی باید حداکثر تلاش و همکاری خود را برای تحقق این هدف و سیاست کلان دولت انجام دهند.

وی با اشاره به این مطلب که سیاست دولت ساخت خانه های ارزان قیمت است، خاطرنشان کرد: با پیش بینی مراکز خدماتی و عمرانی شهری در بودجه سال 89 در طرح های مسکن مهر باید در طرح تفصیلی ارائه شده برای مناطقی که طرح مسکن مهر در آنها اجرا می شود کاربری عمومی اراضی مشخص و تعیین شود تا با در نظر گرفتن بودجه عمران شهری کار احداث و ساخت این مراکز توسط دستگاه های اجرایی پیگیری شود.

معاون استاندار در ادامه خواستار انعقاد هرچه سریع تر قرارداد با شرکت های تعاونی مسکن آزاد توسط دستگاه های مسئول شد.

در پایان این جلسه از شرکت هایی که موفق به اجرای فونداسیون پروژه های طرح مسکن مهر در استان شده اند، تقدیر شد.

