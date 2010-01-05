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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

غریبی در گفتگو با مهر:

خط لوله دوم گاز ایران - ترکمنستان فردا افتتاح می‌شود

خط لوله دوم گاز ایران - ترکمنستان فردا افتتاح می‌شود

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز از افتتاح رسمی خط لوله دوم گاز ایران - ترکمنستان فردا - چهارشنبه - با حضور روسای جمهور دو کشور در خاک ترکمنستان خبر داد.

علیرضا غریبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دومین خط لوله گاز وارداتی ترکمنستان فردا - 16 دی ماه - با حضور محمود احمدی نژاد و بردی محمداف روسای جمهور ایران و ترکمنستان به طور رسمی در خاک این کشور افتتاح می شود، گفت: هم اکنون ساخت خط لوله 35 کیلومتری سرخس – دولت آباد در خاک ایران به طور کامل به پایان رسیده است، ضمن آنکه تزریق گاز نیز با موفقیت به این خط لوله انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه با ساخت این خط لوله میزان واردات گاز طبیعی از ترکمنستان ابتدا 5 میلیون متر مکعب و به تدریج تا سقف 15 میلیون متر مکعب افزایش می یابد، بیان کرد: از سوی دیگر هم اکنون ساخت فاز دوم این خط لوله از پالایشگاه گاز هاشمی نژاد تا سنگ بست به طول 155 کیلومتر به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ابلاغ شده است.

غریبی ظرفیت نهایی خط لوله دوم گاز وارداتی ترکمنستان 45 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود ساخت 120 کیلومتر باقی مانده از این خط لوله گاز در سال آینده تکمیل شود.

به گزارش مهر، مقامات گازی ایران و ترکمنستان تیرماه سالجاری بر روی فرمول جدید گاز وارداتی به توافق رسیدند که قرار است فرمول واردات گاز هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار بگیرد.

بر اساس این توافقات جدید، حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان با افزایشی 6 میلیارد متر مکعبی به 14 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید.

از ابتدای جولای 2009 میلادی قیمت جدید گاز براساس فرمولی وابسته به فرآورده های نفتی شامل قیمت گازوئیل، نفت کوره کم سولفور و پرسولفور تعیین شده است.

هم اکنون ایران به ازای واردات هر یکهزار متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان حدود 170 دلار می پردازد.

کد مطلب 1011772

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