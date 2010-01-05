به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در مراسم بزرگداشت پانزدهمین سالگرد امیر سرلشگر منصور ستاری و همرزمانش که امروز سهشنبه برگزار شد، اظهار داشت: ما امروز میراثدار سرمایههای گرانسنگ و پربهایی هستیم که هیچ خردمندی نمیتواند در مقام و منزلت این سرمایههای ماندگار کمترین تردیدی داشته باشد.
وی یکی از این سرمایههای بزرگ، نظام جمهوری اسلامی را استقلال سیاسی تمام عیار آن دانست و خاطرنشان کرد: گمان نکنید که این سرمایه بزرگ به سهولت به کف خواهد آمد و به سادگی پاسداری خواهد شد. امروز اروپا با همه اقتدار علمی ، سیاسی و رسانهای خود مقهور قدرت شیطانی واستکباری آمریکاست و مطمئنا اگر قدرتهای سیاسی اروپایی از حق تصمیمگیری در مسائل کلیدی خویش برخوردار بودند، امروز در افغانستان حضور نداشتند و برای پاسداری از منافع نامشروع آمریکا هزینه نمیکردند. اینکه تحت فشار افکار عمومی هزینههای گزاف میکنند و حیثیت و شرف خویش را به بازی میگیرند، برای منافع آمریکاست.
ابوترابی فرد افزود: اگر میبینید که با صراحت ابراز میکنند که امروز تنها دغدغه رشد اقتصادی و حفظ بازار خود را داریم و چنگ انداختن در چنگال قدرت آمریکا در سیاست ما جایگاهی ندارد و این امر را رسما به عنوان استراتژی خود اعلام میکنند برای آن است که خود را مقهور قدرت نظامی و سیاسی آمریکا میدانند. در این دنیا با استقلال تمام عیار سیاسی زیستن در برابر اتحاد تمام عیار غرب و شرق و حمایت سازمان ملل و نیز در برابر تعرض به عراق یک موضع مستقل ارائه کردن کار سادهای نیست و این اساسیترین رمز هویت جوامع بشری است که نمیگذارند در دستان هیچ ملت قدرتمندی قرار بگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که اقتدار تمام عیار نظامی و دفاعی ایران مگر قابل تردید است؟، ادامه داد: مگر بارها از شخص اول قضات اول جهان یعنی آمریکا نشنیدهاید که گفته است بر روی میز ما طرحهای گوناگونی برای چگونگی رویارویی با ایران قرار دارد و تهاجم به ایران یکی از این طرحهاست؟ مگر بارها تحلیلگران بازگو نکردند که اصلیترین هدف برای هزینه سنگین حضور آمریکا در افغانستان وعراق، فراهم آوردن زمینه فشار گازانبری برجمهوری اسلامی ایران است؟ با همه اینها، این تمهیدات و هزینههای سنگین و حضور سه لشگر زرهی آمریکا در تاثیرگذاری حتی کمترین تهدید برای امنیت جمهوری اسلامی چه نقشی داشت؟ آیا این اقتدار قابل تقدیر است؟ مگر میتوان این واقعیت را پنهان کرد که حزبالله لبنان خط مقدم اقتدار نظام جمهوری اسلامی در رویارویی با اسراییل وآمریکاست و مگر میشود فراموش کرد که غزه یکی از میوههای شیرین فرزندان امام و یاران رهبر فرزانه انقلاب در برابر استکبار جهانی بود؟
وی با اشاره به اینکه مهمترین عرصه و صحنه که نقش محوری را در همه پیروزیهای ما ایفا کرده است، هشت سال دفاع مقدس بود، عنوان کرد: امروز امنیت تمام عیار جمهوری اسلامی ایران راه را برای سایر پیروزیها هموار کرده است و از روز نخست پیروزی انقلاب تا امروز اساسیترین هدف استکبار ایجاد ناامنی در جمهوری اسلامی ایران بود و تا امروز هر اقدامی راه را برای افزایش امنیت ما هموار کرده است. اگر اروپاییها برای خود امنیتی میبینند این امنیت را در هزینههای فراوانی به دست آوردهاند و ما در حالی به این نقطه امنیت رسیدهایم که بیش از سی سال از عمر انقلاب نمیگذرد و در حالی است که همسایههای ناامنترین کشورهای جهان هستیم.
وی با اشاره به اینکه این سرمایههای بزرگ ثمره مبارک سرمایههای دیگری است، افزود: استقلال سیاسی ، اقتدار دفاعی و امنیت ملی ما دستاورد نظامی است که در اوج و قلههای اقتدار قرار گرفته است و این اقتدار برآمده از حتی کمترین وابستگی به نظام سلطه و دولتهای مقتدر جهان هم نیست، بلکه ما بر سر ستیز با آنها هستیم. این اقتدار ثمره اقتدار اقتصادی ما نیست؛ چراکه ما در آغاز رشد و توسعه اقتصادی هستیم و امروز این عرصه یکی از عرصههای چالش نظام است. این اقتدار برآمده از قدرت نظامی برتر هم نیست؛ چراکه ما با وجود همه توان نظامی، دفاعی و موشکی خود که باید آن را به یک اعجاز بزرگ تفسیر کنیم، چنین اقتداری را از قدرت نظامی کسب نکردهایم.
ابوترابیفرد تاکید کرد: این اقتدار برآمده از نظام سیاسی برآمده از ایمان به خدا و اعتماد به ملت ایران است. این اقتدار برآمده از نظام سیاسی است که براساس آموزههای قطعی دین که عقل آن را تایید میکند، متکی بر رهبری و فرماندهی انسانی است که عدالت، علم، فقاهت، هوشیاری و درایت در جان نورانی او تجلی یافته است. این اقتدار برآمده از حضور ملتی است که با حضور جانانه، غرورآفرین و با بصیرت خود در روز 13 محرم پیوند ناگسستنی خویش را با رهبری و نظام جمهوری اسلامی در برابر دید جهانیان برای یک بار دیگر به نمایش گذاشت.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ستاری و دیگر شهدای هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: اقتدار کشور برآمده از ایمانی است که در جان شهید ستاریها و فرزندان خلف او شعله کشیده است. این اقتدار ثمره پیوند مقدس جمهوریت و اسلامیت است که در این نظام به یک حقیقت تبدیل شده است و این اقتدار ثمره عنایت و توجه امام زمان(عج) است که امام و مقتدای رهبر ماست.
وی با اشاره به اینکه ما در آغاز راه هستیم، افزود: قطعا نیروی هوایی و به طورکلی نیروهای مسلح ایدهآل و مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی با آنچه امروز داریم، فاصله معناداری دارد . قطعا در عرصه عدالت اجتماعی، توسعه و رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی با آنچه ایدهآل است، فاصله زیادی داریم و برای ارتقای مردمسالاری باید هزینههای بیشتری بپردازیم. ما تا رسیدن به قله مرجعیت علمی برای دنیای علم فاصله داریم و آنچه در نگاه تیزبین رهبر ما میگذرد این است که ایران به یک مرجعیت علمی در مجامع علمی جهان تبدیل شود و حداقل برای این امر نیم قرن زمان میطلبد.
نایب رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه آنچه نیروی هوایی را در دوران دفاع مقدس پیروز کرد پیوند استوار علم ، تخصص، ایمان و ایثار بود و اینها در چهره شهید ستاری موج میزد، گفت: امروز ارتش در چشمان ملت ایران دارای مقامی فاخر است و سپاه به عنوان نیرویی جوشیده از متن جامعه و تکیهگاه مقتدر نظام در چشم ملت ایران عزیز است.
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