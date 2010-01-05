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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

امسال؛

15 هزار تن ساردین ماهیان و سطح زی در هرمزگان صید شد

15 هزار تن ساردین ماهیان و سطح زی در هرمزگان صید شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: 15 هزار تن ساردین ماهیان و ماهیان سطح زی در سال جاری صید شد که تا پایان سال پیش بینی 20 هزار تن شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت الله میرزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همواره افزایش میزان برداشت از ذخایر آبزیان سطح زی ریز، در تمامی برنامه های پنج ساله توسعه شیلات کشور از اهداف کمی تولید در آبهای جنوب ایران بوده است.

میرزاده با اشاره به میزان صید این گونه ماهیان در 9 ماهه اول سال‌جاری بیان کرد: مجموع صید ساردین ماهیان و سایر ماهیان سطح زی، طی این مدت در آب‌های هرمزگان حدود 15 هزار تن بوده است.

به گفته وی، پیش بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری که فصل اصلی صید ساردین ماهیان است، این رقم به بیش از 20 تن برسد.

مدیرکل شیلات هرمزگان هم‌چنین بیان کرد: تعداد 1500 صیاد با 159 دستگاه شناور در استان به صید ساردین ماهیان همچنین ماهیان سطح زی مشغول هستند.

میرزاده خاطرنشان کرد: عمده ماهیان سطح زی در شهرستانهای قشم، جاسک و بندرلنگه هستند که شهرستان قشم با دارا بودن بیشترین میزان صید 54 درصد در رتبه اول استان، بندر لنگه با 25 درصد و جاسک با 16 درصد کل صید استان رتبه‌های دوم و سوم در صید این گونه ماهیان را به نام خود ثبت کرده‌اند.

کد مطلب 1011775

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