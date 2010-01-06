میهن‌دوست به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه "یک تیر، دو نشان" را در قالب طنز اجتماعی مدتی است به همراه فرزان قائم‌مقامی آغاز کرده‌ایم و این فیلمنامه را پس از مهیا شدن شرایط و امکانات لازم مقابل دوربین می‌برم.

وی گفت: داستان این فیلم روایت زندگی فردی به نام محمود ترابی اهل آبادان و مهندس نفت است که به خاطر تخصص و کارش مدام بین تهران و آبادان در سفراست. او که مردی خانواده دوست است اگر چه علاقه و رابطه خوبی با بچه‌هایش دارد اما مدتی است از خانواده‌اش دور شده برای جبران قضیه تصمیم می‌گیرد حالا که تعطیلاتی پیش رو است مرخصی بگیرد تا خانوادگی به مسافرت بروند. اما..

این منتقد و مدیر تولید فیلم سینمایی "برخورد خیلی نزدیک" را پارسال کارگردانی کرد که به زودی اکران عمومی می‌شود. لادن مستوفی، آنا نعمتی، حمیدرضا پگاه، شاهرخ فروتنیان، سروش صحت، رامین راستاد و نرگس صفدریان در آن بازی می‌کنند. داستان این فیلم درباره دو دوست است که پس از سال‌ها با هم ملاقات می‌کنند و درگیر ماجرایی مشترک می‌شوند.

فیلم تلویزیونی "دشمنان صمیمی" به کارگردانی اسماعیل میهن‌دوست هم اکنون در مرحله تدوین است.