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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

درچهار محال و بختیاری؛

20 هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور مشغول به تحصیل هستند

20 هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور مشغول به تحصیل هستند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول امور رایانه دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری از تحصیل 20 هزار و 584 دانشجو در دانشگاه های پیام نور این استان خبر داد.

یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: از این تعداد دانشجو چهار هزار و 560 دانشجو پسر و 14 هزار و 22 نفر دختر در این دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: سه هزار و 906 دانشجو جدید الورد در سال جاری در این داشگاه مشغول به تحصیل هستند.

یادگاری با اشاره به اینکه 11 واحد دانشگاه پیام نور در این استان وجود دارد بیان داشت: واحد های دانشگاه های پیام نور شهرهای شهرکرد با هشت هزار و 113 دانشجو، مرکز بروجن چهار هزار و 312 و مرکز فارسان با چهار هزار و 410 دانشجو پذیرای بیشترین دانشجو در استان چهار محال و بختیاری است .

وی خاطر نشان کرد: بیشترین رشته جذب شده در دانشگاه های پیام نوردر این استان رشته های حقوق و حسابداری است.

کد مطلب 1011781

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