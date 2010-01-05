گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از کاهش انحرافات در عزاداری‌ها در محرم امسال خبر داد. حجت‌الاسلام سیدجعفر مرتضوی در نهمین جلسه ستاد ساماندهی شوون فرهنگی بیان کرد: نحوه برگزاری مراسم عزاداری امسال بسیار مناسب بود و از تعداد بیشتری از روحانیون به عنوان سخنران و مداح در مجالس و مساجد استفاده شد. وی افزود: برای برگزاری صحیحتر عزاداری‌ها باید کارگاه آموزشی ویژه مداحان و مرثیه‌سرایان در استان برگزار شود.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت درگذشت تاسف‌بار آیت‌الله علی صافی وصی فقهی مرحوم آیت‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت و برادر آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی، پیام تسلیتی خطاب به این مرجع تقلید صادر کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: تغییر قبله مسلمین نقش بسزایی در بازیابی هویت و استقلال مسلمانان داشت و آنان را در رسیدن به آرمانهای بلند الهی و فتح قله‌های فضیلت ثابت قدم و دشمنان را از رسیدن به هدف‌های شوم خود ناامید کرد. حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی به مناسبت سالروز تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه افزود: با تشکیل حکومت اسلامی و رشد مسلمانان در مدینه، ترس و وحشت امت یهود را فرا گرفت زیرا پیشرفتهای روزافزون مسلمانان موجب گسترش آیین اسلام در آینده نزدیک در سراسر شبه جزیره عربستان می شد.

- برنامه‌های هفتگی هیئت ام ابیهای شهرستان رشت در دهه دوم ماه محرم همراه با سخنرانی و مداحی است. این هیئت در دهه دوم ماه محرم در برگزاری مراسم عزاداری از سخنرانی حجت الاسلام کشاورز و مداحی حامد احمدی بهره می‌برد. این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا به مدت ده شب در حسینیه شهدا واقع در بلوار شهید بهشتی رشت برگزار می شود.

- حجت الاسلام یونس قائدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بندرلنگه در راستای ارزیابی روند ساخت خانه عالم روستای کندران از این خانه عالم بازدید به عمل آورد. وی در این مراسم ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری این خانه عالم مورد بهره برداری قرار گیرد و اهالی روستای کندران از وجود روحانی در مناسبتهای مذهبی و امور فرهنگی بهره مند شوند.

- به منظور ساماندهی و شناسایی آسیبهای عزاداری، نشست هیئات مذهبی و هیات امنای مساجد آستانه اشرفیه به همت اداره تبلیغات اسلامی در این شهرستان برگزار شد. در این نشست، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی آستانه اشرفیه هدف از برگزاری این مراسم را افزایش آشنایی مسئولان دینی با سنتهای عزاداری دانست.

- کارشناس قرآن دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: سی و چهارمین دوره طرح قرآنی ((تسنیم)) با هدف یادگیری بهتر علوم و معارف قرآن کریم و با استفاده از روشهای نوین آموزشی در استان اصفهان برگزار خواهد شد. معتمدی افزود: این کلاسها در دو بخش خردسالان و بزرگسالان در رشته های حفظ قرآن، احادیث، آداب اسلامی، نماز، قصه های قرآنی، شعر، فکر آوران، نقاشی ، روخوانی، روانخوانی، ترتیل، لحن، تجوید، مفاهیم، تفسیر، احکام، نهج البلاغه و امام شناسی برگزار خواهد شد.

- با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز کردستان، جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این شهرستان در خصوص برنامه‌های دهه فجر تشکیل شد. در این جلسه در خصوص برنامه‌ها و مباحث فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی بحث و بررسی شد.