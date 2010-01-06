30 درصد معلولان جامعه عقب مانده ذهنی هستند

علیرضا سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمارهای جهانی 4.6 درصد جمعیت هر کشور دچار انواع معلولیتها هستند به همین دلیل انتظار می رود بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت کشور ما دچار معلولیت باشند.

سرپرست دفتر معلولان ذهنی سازمان بهزیستی تاکید کرد: از 30 درصد معلولان که دچار معلولیت ذهنی هستند 30 تا 35 درصد نیز دچار معلولیت جسمی و حرکتی هستند و معلولیتهای ترکیبی نیز تا 40 درصد این آمار را شامل می شود.

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی به دلیل آگاهی رسانی، تغییر نگرش، اطلاع رسانی، فراگیر شدن خدمات توانبخشی و ارائه خدمات به موقع در شهرها و روستاها...، شناسایی معلولان نسبت به گذشته افزایش داشته است.

سعادتی از شناسایی یک و نیم میلیون معلول در کشور خبر داد و گفت: 700 هزار نفر از این افراد معلول ذهنی هستند که 250 هزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی بوده و از خدمات مختلف این سازمان بهره مند می شوند.