تاثیر در بخشهای فرهنگی مهمترین هدف مهاجمان در جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ‌محمد رئوفی نژاد صبح سه شنبه در دومین جلسه قرارگاه جنگ نرم زنجان با اشاره به گستردگی و پیچیدگی جبهه فرهنگی افزود:‌ لازمه مقاومت و ایستادگی در این جبهه، رویارویی و حمله به دشمن است.

وی با بیان اینکه دشمنان در این جبهه تک تک افراد جامعه ایرانی را هدف قرار داده، ادامه داد:‌ برنامه ریزی در بخش های مختلف فرهنگی جهت جلوگیری از آسیبهای این جنگ، ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز راه اندازی قرارگاه جنگ نرم در این استان را از اقدامات شایسته و بی سابقه در کشور دانست و گفت: معرفی هرچه بیشتر غرب و استکبار جهانی از مهمترین اهداف راه اندازی این قرارگاه است.

حجت الاسلام محمدتقی واعظی افزود: کشورهای غربی برای انسانیت و صداقت ارزش و اعتباری قایل نیستند و با دروغ پردازیهای خود همواره درصدد انحراف افکار عمومی هستند.

وی بر لزوم شناسایی و معرفی چهره واقعی کشورهای غربی و در راس آن استکبار جهانی تاکید کرد و یادآور شد:‌ ارتقای سطح آگاهی و بصیرت مردم و تلاش در جهت رشد و توسعه ی استان از دیگر اهداف این قرارگاه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان نیز شناسایی نقاط ضعف و قوت و استفاده از نظرات کارشناسان را از برنامه های قرارگاه جنگ نرم در استان ذکرکرد و گفت: جدایی بین مردم و مسئولان از اهداف مهم دشمنان در جنگ نرم است.

اباصلت سیاح تغییر باورهای دینی و ایجاد شک و شبهه بین مردم رااز اهداف مهم دشمنان اسلام عنوان کرد و اظهار داشت:‌ افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به اهداف دشمنان نقش مهمی در جلوگیری از آسیبها و پاسداری از ارزشهای مقدس نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت.