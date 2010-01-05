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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

ماهیانه 15 متخلف زیست محیطی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر می شوند

ماهیانه 15 متخلف زیست محیطی در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر می شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: ماهیانه به طور متوسط 15 متخلف زیست محیطی در این استان دستگیر و تحویل دستگاه قضایی می شوند.

جلیل بادام فیروز در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در 9 ماه اخیر بالغ بر 100 متخلف زیست محیطی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

وی بیان کرد: این افراد که اقدام به صید و شکار غیر مجاز ماهی، کبک، کل و بز کوهی کرده بودند از سوی دستگاه قضایی به حبس، جریمه نقدی و توقیف آلات جرم محکوم شدند.

بادام فیروز یادآور شد: در مناطق حفاظت شده این استان 168 گونه جانوری وجود دارد که از این تعداد 15 گونه کمیاب و یا در خطر انقراض هستند.

وی، گوزن زرد ایرانی، کبک دری، پلنگ و قوچ را برخی از گونه های در خطر انقراض در این استان عنوان کرد. 

کد مطلب 1011801

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