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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۱

10 میلیارد ریال به اجرای پروژه های فاضلاب روستاهای گیلان اختصاص یافت

10 میلیارد ریال به اجرای پروژه های فاضلاب روستاهای گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب روستای استان گیلان از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های فاضلاب مناطق روستاهای استان در سال جاری خبر داد.

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به  وضعیت فاضلاب روستای استان افزود: یکی از مهمترین مسائلی که می تواند بستر بسیار مناسبی را برای زندگی راحت با رعایت استانداردهای زندگی سالم فراهم سازد جمع آوری و دفع بهداستی فاضلاب است.

وی همچنین با اعلام اینکه برنامه آبرسانی 230 روستا بطور همزمان در 16 شهرستان استان در حال انجام است، اظهارداشت: در چند روز اخیر بخشی از اعتبارات خشکسالی برای اجرای پروژه های آب اشامیدنی به شرکت آب و فاضلاب استان ابلاغ شده است.

وی گفت: در چهار سال گذشته شاخص بهره مندی آب آشامیدنی مناطق روستای گیلان حدود 20 درصد با متوسط کشوری اختلاف داشت که هم اکنون این شاخص با توجه به پیگیری ها و تلاش مستمرمسئولان کشوری و استانی برابر شده است.

وی اظهارداشت: گیلان پر باران ترین  استان کشور است و باید از این ظرفیتها برای توسعه گیلان به درستی استفاده شود.
کد مطلب 1011805

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