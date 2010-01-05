10 میلیارد ریال به اجرای پروژه های فاضلاب روستاهای گیلان اختصاص یافت

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فاضلاب روستای استان افزود: یکی از مهمترین مسائلی که می تواند بستر بسیار مناسبی را برای زندگی راحت با رعایت استانداردهای زندگی سالم فراهم سازد جمع آوری و دفع بهداستی فاضلاب است.

وی همچنین با اعلام اینکه برنامه آبرسانی 230 روستا بطور همزمان در 16 شهرستان استان در حال انجام است، اظهارداشت: در چند روز اخیر بخشی از اعتبارات خشکسالی برای اجرای پروژه های آب اشامیدنی به شرکت آب و فاضلاب استان ابلاغ شده است.

وی گفت: در چهار سال گذشته شاخص بهره مندی آب آشامیدنی مناطق روستای گیلان حدود 20 درصد با متوسط کشوری اختلاف داشت که هم اکنون این شاخص با توجه به پیگیری ها و تلاش مستمرمسئولان کشوری و استانی برابر شده است.

وی اظهارداشت: گیلان پر باران ترین استان کشور است و باید از این ظرفیتها برای توسعه گیلان به درستی استفاده شود.