بسیاری از املاک در روستاهای کرج همچنان فاقد سند است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ناصر گروسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات شوراهای اسلامی شهرستان کرج افزود: یکی از اصلی ترین مشکلات بسیاری از روستاها و شوراهای شهرستان کرج مربوط به عدم وجود اسناد مالکیت زمینهای روستایی است.

وی ادامه داد: وجود تعارض در قوانین مالکیتی روستاییان با منابع طبیعی و عدم رعایت متراژ حریم رودخانه ها از دیگر مشکلات در این زمینه است.

این مسئول بیان کرد: در راستای حل این مشکلات، نیازمند همکاری بیش از پیش بنیاد مسکن، اداره امور آب منطقه ای و منابع طبیعی هستیم.

وی اظهار داشت: در بخش حمل و نقل عمومی روستاها و شهرهای اقماری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که در این زمینه به تعامل و همکاری مطلوب از سوی سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه نیاز داریم.

دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را با شوراهای اسلامی داشته باشند

فرماندار کرج نیز در ادامه این جلسه افزود: دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را با شوراهای اسلامی در جهت تامین خواسته های مردم داشته باشند.

عیسی فرهادی ادامه داد: انجام تمامی امور باید در چارچوب قانون و در جهت منافع مردم باشد.

وی عنوان کرد: هر دستگاه اجرایی که با کارشکنی در جهت افزایش مشکلات شوراها عمل می کند و تمکین لازم را ندارد، در چارچوب قانون نظام جمهوری اسلامی باید با آن برخورد شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: توجه به نیاز روستاها و تامین مطالبات مردم از دیگر موارد اولویت است که باید از سوی دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان مورد توجه جدی قرار گیرند.