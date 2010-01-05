9 هزار میلیارد ریال در بخش صنعت برق استان سمنان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سیدزمان حسینی ظهر سه شنبه در همایش نقش استاندارد در بهینه سازی مصرف انرژی در سمنان گفت: برای تامین برق بخشهای صنعتی، خانگی و تجاری هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث نیروگاه برق در سمنان هزینه شده است.

وی یکی از راه های استانداردسازی مصرف انرژی را استفاده بهینه از وقت عنوان کرد و افزود: احداث خط انتقال انرژی 400 کیلوولت سمنان - جلال به طول 180 کیلومتر که به طور معمول بیش از 2.5 سال به طول می انجامد با تاکید بر تسریع در انجام با ثبت رکورد شکنی جدید در ساخت خط انتقال کمتر از یک سال به بهره برداری رسید که نمونه بارز استفاده بیهنه از وقت است.

سیدزمان حسینی با اشاره به اینکه این خط انتقال با تامین تجهیزات و احداث روزانه یک کیلومتر خط 400 کیلو ولت با باندل سه سیمه انجام شده است، گفت: در رکوردی جدید در اجرای خطوط انتقال در مدت زمانی کمتر از یک سال اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گفته وی، کشور ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش صنعت برق تا 90 درصد وابسته به سایر کشورها بود اما در حال حاضر کشور تا 95 درصد در بخش صنعت برق خود کفاست.

حسینی با اشاره به به پیشرفتهای بخش تولید، توزیع و انتقال برق و یارانه های اختصاصی به برق مصرفی مردم خواستار رعایت بیشتر الگوی مصرف در بخش انرژی توسط مصرف کنندگان شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده برق به طور متوسط 770 ریال است، گفت: این قیمت از مردم 160 ریال دریافت می شود.

وی یاد آور شد: در راستای استاندارد سازی مصرف انرژی، صنایعی که بر اساس استاندارد انرژی مصرف نکنند جریمه می شوند.

مصرف انرژی در کشور باید استاندارد سازی شود

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان نیز در این همایش با اشاره به اینکه مصارف انرژی در سه بخش اصلی عمران، صنعت و لوازم خانگی در ایران بسیار بالاست، گفت: حداقلهای مصرف انرژی در ایران نیز با کشورهای پیشرفته همخوانی ندارد .

منصور جلایر با تاکید بر اینکه سطح استانداردهای ملی باید افزایش یابد تا به سطح استانداردهای جهانی دست یابیم، گفت: مصرف انرژی در کشور باید استاندارد سازی شود.