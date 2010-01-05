به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی "بورس، بانک و خصوصی سازی" با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارتقاء سیستم سنتی به مدرن در اطلاع رسانی شرکتها خبر داد و گفت: امروز فاز دوم کدال راه اندازی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: هم اکنون همزمان با راه اندازی فاز دوم کدال، گام جدیدی در راستای ارتقای جایگاه بازار سرمایه برداشته خواهد شد که یکی از این امکانات استفاده از امضای دیجیتال و تلاش در جهت حذف کاغذ است که دلیل آن را می توان قانون تجارت الکترونیک دانست.

وی با بیان اینکه فاز دوم کدال با نظارت دقیق تر درخصوص ارائه اطلاعات مالی شرکتها در زمان معین راه اندازی شد، گفت: در این روش در صورتیکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس صورتهای مالی خود را ظرف مدت معین به سازمان ارسال نکنند، به آنها اخطار داده خواهد شد.

صالح آبادی با اشاره به اینکه چنانچه شرکتی اطلاعات خود را به موقع از طریق سامانه کدال به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نکند، با رنگ قرمز در سیستم مشخص خواهد شد، اظهارداشت: در این صورت سامانه خود به خود گزارش تخلفاتی شرکت را تهیه می کند.

وی تصریح کرد: سایر اطلاعات و گزارشهایی که شرکتها به بورس ارائه می کنند، مانند صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعیه های دعوت به مجمع، گزارشهای نمونه هیئت مدیره و غیره در این سامانه دیده شده است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار از شناسایی دارندگان اطلاعات نهانی خبرداد و در بیان آن توضیح داد: در فاز دوم کدال شرکتها همزمان با ارائه صورتهای مالی خود دارندگان اطلاعات نهانی شرکت را نیز به سازمان معرفی می کنند، همچنین صورتهای مالی شرکت به صورت انگلیسی هم منتشر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اهداف اصلی نمایشگاه را جمع شدن همه فعالان بازار سرمایه در یکجا و ارائه برنامه های انجام شده و در دست اجرای آن به سرمایه گذاران و مردم عنوان کرد.

صالح آبادی از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه را آشنایی بیشتر مردم با فعالیتهای سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت بورس کالا، کارگزاران، تشکلهای خودانتظام، و سایر شرکت عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه می تواند فرهنگ پاسخگویی به مردم را تقویت می کند، افزود: سرمایه گذاران و فعالان بازار می توانند در چنین فضایی سئوالات خود را مطرح کرده و با حوزه های مختلف بازار سرمایه آشنا شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آشنایی مسئولان را با انتظارات مردم و سرمایه گذاران از دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه دانست و گفت: در این صورت مسئولان می توانند انتظارات موردنظر را عملیاتی کرده و خدمات رسانی بهتری به سهام داران و فعالان ارایه دهند.

سومین نمایشگاه تخصصی "بورس، بانک و خصوصی سازی" از امروز به مدت چهار روز در محل نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.