برای موفقیت نیاز به زمان داریم / جلوی پای ما سنگ نمی اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده شجاعی در خصوص برگزاری اردوهای مختلف تیم‌های فوتبال و فوتسال بانوان ایران گفت: با برگزاری اردوهای تدارکاتی سعی بر آن داریم تا برترین‌ها را انتخاب کرده و تیمی منسجم و قدرتمند داشته باشیم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش بانوان از حضور بیش از 125 بازیکن در اردوهای تدارکاتی تیم‌های مختلف بانوان ایران خبر داد و گفت: این نشان از برنامه ریزی و آغاز موفقیت برای تیم‌های فوتبال ایران در قسمت بانوان است.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از نگاه ویژه‌ مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی به تیم‌های بانوان کشور افزود: با حمایت بالای مسئولان فدراسیون در هر برنامه و تورنمنتی که خواسته‌ایم شرکت کرده‌ایم و با گذشت زمان به خواسته‌های خود می رسیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: زمان نیاز داریم تا بتوانیم در آسیا حریف قدری باشیم. چرا که فوتبال بانوان در آسیا و در کشورهایی چون تایلند و ویتنام زودتر از آقایان استارت خورده و تیم‌های قدرتمندی دارند.

وی همچنین مدعی شد تیم‌های بانوان ایران حریف دست و پا بسته‌ای برای حریفان آسیایی نیستند، افزود: ما نیاز داریم تا با برنامه‌های مدون و کادر مجرب تیم‌های ملی فوتبال خوبی در رده بانوان داشته باشیم.

وی در خصوص تیم ملی فوتسال بانوان گفت: با دعوت برزیل قرار است در یک مسابقه آزمایشی به صورت جام جهانی با حضور تیم‌های قدرتمند به رقابت بپردازیم. تیم فوتسال بانوان ایران بسیار قدرتمند بوده و قصد داریم تا با قدرت هرچه بیشتر در میادین برون مرزی حضور داشته باشیم.

شجاعی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه برای برنامه‌‎هایی که به مسئولان فدراسیون ارائه کرده‌ایم تمامی نگرش‌ها مثبت بوده و در واقع سنگی جلوی پای ما نمی اندازند. امیدوارم با حمایت‌های مختلف بتوان به یک جایگاه مطلوب با فرصت زمان کافی دست یابیم.