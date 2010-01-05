اظهارات بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مورد دیدار با سنگاپور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کعبی پس از تمرین روز تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدار روز چهارشنبه با سنگاپور گفت: سنگاپور حریف راحتی نیست و ما برای برد به مصاف این تیم خواهیم رفت.

وی شایعه اختلاف خود با افشین قطبی و دیگر بازیکنان تیم ملی را رد کرد و گفت: من با قطبی و رحمتی هیچ اختلافی ندارم و همه اینها شایعه است. ما خیلی آماده هستیم و مطمئنم که سنگاپور را شکست خواهیم داد.

کریم انصاریفرد نیز از انگیزه‌های خود برای گلزنی به سنگاپور گفت و افزود: دلم می خواهد در این بازی گل بزنم. در تمرینات عملکرد خوبی داشته و امیدواریم که فردا بتوانیم صعودمان را به جام ملت‌های 2011 آسیا قطعی کنیم.

وی حضور در تورنمنت قطر را برای بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی مفید خواند و عاملی در جهت هماهنگی بازیکنان عنوان کرد.

سیدمهدی رحمتی نیز شایعه اختلاف خود با حسین کعبی را رد کرد و گفت: این مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شده شایعه است. من و حسین کعبی هر دو در یک اتاق هستیم، چطور ممکن است که با من کسی که اختلاف دارم در یک اتاق باشم.

هادی عقیلی اما از انسجام خط دفاعی تیم ملی گفت و اینکه خط دفاع مطمئنی داریم. او همچنین خاطر نشان کرد: ما (مدافعان تیم ملی) با هم کمربند دفاعی خوبی درست کرده‌ایم. در تورنمنت قطر توانستیم هماهنگی بیشتری با هم ایجاد کنیم و امیدوارم که با دست پر به ایران بازگردیم.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر سنگاپور در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه بیشان سنگاپور برگزار خواهد شد.