دو عضو ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی ، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی (در اجرای ماده 3 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران) را در دستور کار خود داشتند.

بر این اساس عباس رجایی نماینده اراک با 146 رای از کمیسیون کشاورزی و محمد جواد نظری مهر نماینده کردکوی با 132 رای از کمیسیون بهداشت از مجموع 160 رای به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند.