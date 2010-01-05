  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

با تصویب مجلس؛

دو عضو ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند

دو عضو ناظر مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند

عباس رجایی و محمد جواد نظری مهر از کمیسیون کشاورزی و بهداشت به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی ، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی (در اجرای ماده 3 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران) را در دستور کار خود داشتند.

بر این اساس عباس رجایی نماینده اراک با 146 رای از کمیسیون کشاورزی و محمد جواد نظری مهر نماینده کردکوی با 132 رای از کمیسیون بهداشت از مجموع 160 رای به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند.

کد مطلب 1011823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها