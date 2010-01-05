افزایش بیماریهای قلبی و عفونی به دنبال گرم شدن دمای زمین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین نیکنام روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی تغییرات آب و هوایی و سلامت گفت: با آغاز انقلاب صنعتی و نیاز بشر به استفاده از انواع سوختهای فسیلی، افزایش شدید گازهایی مانند دی اکسیدکربن را در جو شاهد هستیم.

وی با اشاره به افزایش جمعیت کره زمین، تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، تولید ضایعات جامد و مایع، مصرف زیاد انرژی و غیره گفت: امروزه شاهد افزایش سوختهای فسیلی و افزایش بیش از حد گازهای گلخانه‌ای هستیم که ادامه این روند پدیده گلخانه‌ای را به زمین تشدید کرده است.

مدیرکل روابط بین الملل وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش تشعشعات بازگشتی گازهای گلخانه‌ای به زمین گرمای بیشتر زمین را سبب می‌شود افزود: اگر این روند ادامه یابد بر اساس مدلهای جوی پیش‌بینی می‌شود تا سال 2100 دمای کره زمین از یک تا 3/5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.

وی با بیان این که معمولا گاز دی اکسید کربن مبنای تعیین تاثیر گازهای گلخانه‌ای بر گرمای زمین هستند بالا آمدن سطح آب دریاها، تغییر در میزان بارش باران و جهت وزش باد و افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق را به دلیل بادهای گرم از جمله پیامدهای شناخته شده گرم شدن زمین عنوان کرد.

نیکنام با اشاره به اجلاس کپنهاگ گفت: در پایان اجلاس کپنهاگ سندی نهایی شد که به دلیل حساسیت بالای مباحث این سند اختلافاتی میان کشورهای حاضر در اجلاس به وجود آمد و تعدادی از کشورها آن را امضا نکردند. بنابراین این سند فاقد جنبه الزام آوری است.

وی گفت: تغییرات آب و هوا یک دستور کار چند وجهی است که ضمن برخورداری از مباحث زیست محیطی در عوامل اقتصادی نیز به شدت تاثیرگذار است و در مجموع آثار تغییرات آب و هوایی بر سلامت انسان بسیار تاثیرگذار است.