این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: طی صحبت‌هایی که با آقای محمد حیدری مدیر مجموعه تئاتر شهر داشتم قرار شد خردادماه سال 89 نمایشی را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. هنوز متن نمایشی مورد نظر را انتخاب نکرده‌ام البته با یکی از دوستان نمایشنامه‌نویس برای نگارش متن نمایش گفتگو کرده‌ام. چند متن خارجی نیز به دستم رسیده که در حال بررسی آن‌ها هستم.



رشیدی درباره دلایل انصراف خود از اجرای نمایش "منهای دو" گفت: همیشه دوست دارم اثری که به صحنه می‌برم با تماشاگر امروز رابطه برقرار کند. البته هنوز هم دوست دارم نمایش "منهای دو" را اجرا کنم ولی ترجیح می‌دهم فعلا نمایشی را به صحنه ببرم که حرفی متناسب با فضای اجتماع امروز داشته باشد.



داود رشیدی پیش از این قرار بود نمایش "منهای دو" را در سالن اصلی و سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد ولی از اجرای این نمایش انصراف داد. رشیدی سال 85 در نمایش "زمین مقدس" به کارگردانی ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخت.

این هنرمند باسابقه که در مقام کارگردان تئاتر آثار موفقی چون "ریچارد سوم" و "هنر" را به صحنه برده، سال‌ها است نمایشی را کارگردانی نکرده است.