حجم آب سد رئیسعلی دلواری 160 میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان حوزه آب بوشهر حجم تنظیم شده مخزن این سد را حدود 520 میلیون متر مکعب عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به بارندگی های خوب امسال امیدواریم به زودی به رکورد آبگیری این سد برسیم .

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون از بابت تأمین حقابه های پایین دست این سد برای یکی دو سال آینده مشکلی نداریم .

رجایی با اشاره به خشکسالیهای اخیر در استان به خصوص در منطقه دالکی گفت: در حال حاضر حجم دبی پایه رودخانه جواب نمی دهد و وضعیت مناسبی در کلل و دالکی حکمفرما نیست .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهراز سد دالکی به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های آبی استان یاد کرد، گفت: هم اکنون فاز یک مطالعات این سد در حال انجام است که امیدواریم هر چه سریع تر بتوانیم مراحل اجرایی آن را آغاز کنیم .

وی با بیان اینکه در بخش دالکی مانند سایر بخشهای انرژی حوضه های مشترک داریم، اظهار داشت: در این بخش نیز مانند بخش انرژی، استان دارای سفره های مشترک بوده که اگر برنامه ریزی جامعی صورت نگیرد به طور قطع متضرر خواهیم شد .

رجایی با اشاره به پرآب بودن رودخانه مند در گذشته های نه چندان دور اظهارداشت: به یاد داریم که رودخانه مند در دو دهه قبل دائما مسیر را مسدود کرده و مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر ادامه داد: هم اکنون با اجرای 4 یا 5 سد حجمی بزرگ در استان فارس، نه تنها حجم سیلاب پایین دست به شدت کاهش یافته بلکه روی کیفیت آبی هم که به استان بوشهر وارد می شود تأثیر گذاشته و هم اکنون کیفیت آب برخی مناطق استان قابل استفاده نیست .

رجایی اضافه کرد: این امر سبب شده تا پروژه هایی هم که در یک دهه گذشته در این منطقه انجام شده، بلااستفاده باقی بماند .