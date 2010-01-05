انصراف 4 نماینده از طرح سئوالات خود از وزرای کابینه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، داریوش قنبری نماینده ایلام از طرح سئوال خود از وزیر صنایع و معادن در خصوص دلیل تفاوت فاحش قیمت خودروهای تولید در داخل و خارج از کشور انصراف داد.

رضا عبدالهی، جمشید انصاری و عبدالله نصیری از طرح سئوال مشترک خود از وزیر صنایع و معادن در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه وضعیت بحران زده روی و سرب انصراف دادند.

همچنین اقبال محمدی نماینده مریوان نیز از طرح سئوال خود از وزیر کشور در زمینه عدم برگزاری جلسات شورای حل اختلاف استان کردستان و عدم رعایت قوانین انتخابات و وظایف شورای اسلامی انصراف داد.

جلال محمود زاده نماینده مهاباد نیز سئوالی از وزیر کشور در خصوص لزوم تامین امنیت شهروندان شهرستان مهاباد داشت که از پیگیری این سئوال انصراف داد.

سئوال منطقه ای محمود احمدی بیغش نماینده شازند از وزیر نیرو درباره علت آبگیری سد کمال صالح پس از 20 سال و عدم توجه به مشکلات مردم در روستای محدوده آبگیری سد اعلام وصول شد.

علاوه بر این سئوال ملی 5 تن از نمایندگان شامل هادی قوامی نماینده اسفراین، کمالیان نماینده قوچان، محمدرضا حسین نژاد نماینده شیروان، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و محمد هادی شهریاری نماینده بجنورد از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت اجرای اصل 48 قانون اساسی در بودجه های سنواتی و برنامه چهارم توسعه در زمینه بانکی، گمرکات و اشتغال اعلام وصول شد.