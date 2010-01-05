شاید نتوانیم 6 گل دور رفت راتکرار کنیم/امیدوارم داور علیه ایران نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری روز سه شنبه در مورد دیدار روز چهارشنبه تیم ملی ایران با سنگاپور گفت: سنگاپور کشوری زیبا و میزبان خوبی است که در این سال‌ها از لحاظ فوتبال هم پیشرفت زیادی کرده است، به همین دلیل شاید مانند بازی رفت نتوانیم 6 مرتبه دروازه این تیم را بازکنیم.

وی افزود: وقتی تیم ملی ایران نتوانست جواز حضور در جام جهانی 2010 را کسب کند، سعی کردیم با بازیکنان جوان‌تری در تورنمنت چهارجانبه قطر به میدان برویم، البته هدف از حضور در این تورنمنت شناسایی بازیکنان تیم بود و تا حدود زیادی هم به هدفمان رسیدیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به اینکه بدون لژیونرها بازی کردن برابر سنگاپور سخت نیست؟، اظهار داشت: چون این بازی‌ها در روز "فیفادی" نیست، بالاجبار لژیونرها را در اختیار نداریم. البته AFC باید طوری برنامه ریزی می کرد که این مسابقات در روز رسمی فیفا برگزار می شد اما این قسمتی از فوتبال است نه می توانیم بگویم خوش شانسی است یا بدشانسی.

وی در این مورد اضافه کرد: من به عنوان سرمربی تیم ملی ایران به جوانان شانس بیشتری می دهم که تیم قدرتمندی را برای آینده درست کنیم و ما محکوم به بردن هستیم.

قطبی در مورد اینکه داور این بازی چینی است و 70 درصد مردم سنگاپور چینی هستند که ممکن است این مساله برای ایران مشکل ساز باشد، تاکید کرد: متاسفانه همین طور است، در بازی کره شمالی مقابل ایران در پیونگ یانگ نیز همین داور بود که علیه ما سوت زد و بازیکنان کره شمالی روی این داور نفوذ داشتند و امیدوارم در مورد سنگاپور این چنین نباشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازی با اردن هم داور اماراتی بود. ای کاش که AFC طوری برنامه ریزی کند که این مسابقات در روز فیفا دی برگزار شود و همچنین داوران بهتری از لحاظ ملیت انتخاب کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که به عنوان سرمربی تیم ملی چه نگرانی هایی دارید؟ تصریح کرد: من در کره جنوبی و آمریکا مربیگری کردم آنجا فوتبال مثل یک ورزش دیگر است اما فوتبال در ایران کلا فرق می کند. فوتبال در ایران مثل زندگی است. اگر در ایران در 10 بازی با تیم ملی پیروز شوید ولی یک بازی را ببازید آنچنان هجمه ای می شود که باور کردنی نیست اما من کار در این فشار را دوست دارم و به این تیم ایمان دارم.