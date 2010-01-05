اجباری شدن معاینه فنی خودروها آلودگی هوا را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تبریز گفت: بررسی آماری ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در پنج نقطه از شهر تبریز حاکی از افزایش میانگین ذرات معلق در شش ماهه اول سال 1388 نسبت به سال قبل است.

رئیسی افزود: میانگین ذرات معلق در شش ماهه اول امسال به 109 میکروگرم در متر مکعب افزایش پیدا کرده که در شش ماهه اول به لحاظ بالا بودن این آلاینده هوا، 34 روز آلوده بوده است.

به گفته وی طی این مدت، 29 روز از هوای تبریز در حالت هشدار و پنج روز شرایط اضطراری بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی علت این موضوع را کمبود فضای سبز در کمربند جنوبی شهر، وجود برخی آسفالت پزی ها، دپوی نخاله های ساختمانی در محدوده کمربند جنوبی شهر، وجود خشکسالی و نفوذ گرد و غبار با منشا فرامرزی دانسته و افزود: میزان منوکسید کربن حاصل از احتراق ناقص خودروها نیز در مرکز شهر به خصوص محدوده بازار از حد استاندارد فراتر است که با اجباری شدن معاینه فنی خودروها و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای دیزلی و تدابیر ترافیکی می توان از افزایش غلظت این ماده آلاینده در جو تبریز جلوگیری کرد.

بیوک رئیسی درخصوص نظارت بر صحت عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای تبریز تشریح کرد: برابر تصمیمات متخذه، مراکز فنی چهارگانه تبریز باید نسبت به رفع نواقص و اصلاحات لازم مطابق ابلاغیه ستاد معاینه فنی خودروها ، اقدام نمایند.

وی هشدار داد: در غیر اینصورت مجوزهای صادره از مراکز مشکل دار، فاقد اعتبار قانونی است.

وی گفت: بایستی از طریق پلیس راهور تمامی موارد فنی مربوط به سلامت فنی خودروها اعم از ایمنی،‌آلایندگی خودرو و موارد مشابه که نیازمند کنترل و معاینه مداوم است به ستاد معاینه فنی خودرو اعلام شود.

رئیسی نظارت نامحسوس از مراکز ماینه فنی توسط اعضای ستاد معاینه فنی را لازم دانسته و راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای دیزلی و موتور سیکلت را خواستار شد.

در حال حاضر چهار معاینه فنی خودرو در شهر تبریز و 15 مرکز در سایر شهرستانای استان در حال فعالیت بوده و مراکز متعدد دیگری نیز در حال احداث و راه اندازی است.