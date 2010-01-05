100 مانور عملیاتی امداد و نجات در شهرستانهای خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، احمد حبیبی ظهر سه شنبه در دومین مانور استانی زلزله فرضی در کاشمر افزود: از این تعداد 97 مانور منطقه ای و بقیه استانی با مشارکت امدادگران هلال احمر و نهادهای مردمی شهری و روستایی برگزار شده است.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: از تعداد مانورهای برگزار شده 69 مانور در مشهد، پنج مانور در بجستان، درگز و بقیه در سبزوار و تربت جام بوده است.

وی تصریح کرد: به زودی سومین مانور امداد و نجات استانی در شهرستان مرزی تربت جام با مشارکت امدادگران و داوطلبان برگزار می شود.

وی افزود: در این مانورها توان امداد رسانی امدادگران با توجه به امکانات و تجهیزات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بحث مهم خود امدادی و دیگر امدادی پیگیری می شود.

حبیبی گفت: در دومین مانور زلزله فرضی در روستای فرح آباد در هفت کیلومتری کاشمر کلیه دستگاه های اجرایی و امدادی حضور داشتند.

وی اظهار داشت: در این مانور زلزله ای با قدرت 5.7 ریشتر به وقوع پیوست که از مجموع 600 خانوار ساکن روستا به 50 خانوار آسیب کلی وارد شد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: عملیات جستجو، انتقال مصدومان، اسکان حادثه دیدگان، انتقال اجساد، انجام عملیات چادرزنی و توزیع اقلام مصرفی در مانورزلزله فرضی کاشمر به خوبی انجام شده است.

وی گفت: نکته قابل توجه دراین مانور بهره گیری از توان ساکنان مناطق روستایی بوده چرا که آنان نخستین افرادی هستند که از حادثه مطلع شده و حضور دارند.

حبیبی افزود: آنچه در مانور زلزله فرضی کاشمر نمایان شده شناسایی واحدهای غیرمقاوم از مقاوم بوده که در ردیف مناطق حادثه خیز روستایی محسوب می شود.