به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مناطق آزاد با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت محصولات داخلی و بدلیل کم ‌بودن تولید کالاهای مرغوب و رقابت پذیر درایران، عملا به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند .

وی شفاف نبودن قوانین و مقررات و وجود ابهامات قانونی، وجود نهادها و ساختارهای موازی تصمیم‌گیری، نبود ثبات در رویه‌ها و مشخص نبودن نهادهای حقوقی اثربخش را از مهمترین مشکلات کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق برشمرد .

فتحی پور در تشریح کارکرد مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی، اظهار داشت: نگرش بلندمدت برای نقش اقتصادی مطلوب این مناطق در تولید ملی باید به گونه ای باشد که در مرحله اول برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد را موقتی و نه دائمی در نظر گرفته شود .

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: تمام مناطق آزاد کشور باید به مرور توانایی رقابت با یکدیگر و مناطق مشابه در سطح بین المللی را پیدا کنند تا در نهایت دیگر تفاوتی میان مناطق آزاد و سایر مناطق داخلی کشور وجود نداشته باشد.

فتحی پور تاکید کرد: این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که الزام توسعه همه جانبه و پایدار اقتصادی منظور گردد و به تعبیر دیگر، توسعه و تجدید ساختار مناطق آزاد تجاری باید بهره مند از ملاحظات توسعه پایدار اقتصادی و تعادل زیست محیطی ناظر بر انسان، خاک و گیاه باشد .

وی اظهار داشت: در فرآیند توسعه که مقوله ای بلندمدت و با نرخ باثبات پیشرفت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، دستیابی به رشد و ارتقا کمی متغیرهای اقتصادی به تنهایی کافی نمی باشد .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر لزوم نیل به رشد باثبات و پایدار، هدف اصلی دستیابی به زمینه های ارتقا ظرفیت های کیفی و زیرساختی بخش های مختلف، به نحوی همه جانبه نگر و پایدار و در تعامل با روند رشد متغیرهای کمی است .

فتحی پور افزود: یکی از ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رویکرد بخش تجارت است .

وی با بیان اینکه راهبردهای تجاری توسعه، در دو قالب توسعه صادرات و جایگزینی واردات تعریف شده اند، گفت: این دو استراتژی نه تنها رو در روی هم نیست بلکه مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند .