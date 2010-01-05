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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

مناطق آزاد به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند

مناطق آزاد به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تبدیل شدن مناطق آزاد به سکویی برای واردات یکطرفه به کشور به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مناطق آزاد با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت محصولات داخلی و بدلیل کم ‌بودن تولید کالاهای مرغوب و رقابت پذیر درایران، عملا به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند.

وی شفاف نبودن قوانین و مقررات و وجود ابهامات قانونی، وجود نهادها و ساختارهای موازی تصمیم‌گیری، نبود ثبات در رویه‌ها و مشخص نبودن نهادهای حقوقی اثربخش را از مهمترین مشکلات کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق برشمرد.

فتحی پور در تشریح کارکرد مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی، اظهار داشت: نگرش بلندمدت برای نقش اقتصادی مطلوب این مناطق در تولید ملی باید به گونه ای باشد که در مرحله اول برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد را موقتی و نه دائمی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: تمام مناطق آزاد کشور باید به مرور توانایی رقابت با یکدیگر و مناطق مشابه در سطح بین المللی را پیدا کنند تا در نهایت دیگر تفاوتی میان مناطق آزاد و سایر مناطق داخلی کشور وجود نداشته باشد.

فتحی پور تاکید کرد: این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که الزام توسعه همه جانبه و پایدار اقتصادی منظور گردد و به تعبیر دیگر، توسعه و تجدید ساختار مناطق آزاد تجاری باید بهره مند از ملاحظات توسعه پایدار اقتصادی و تعادل زیست محیطی ناظر بر انسان، خاک و گیاه باشد.

وی اظهار داشت: در فرآیند توسعه که مقوله ای بلندمدت و با نرخ باثبات پیشرفت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، دستیابی به رشد و ارتقا کمی متغیرهای اقتصادی به تنهایی کافی نمی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر لزوم نیل به رشد باثبات و پایدار، هدف اصلی دستیابی به زمینه های ارتقا ظرفیت های کیفی و زیرساختی بخش های مختلف، به نحوی همه جانبه نگر و پایدار و در تعامل با روند رشد متغیرهای کمی است.

فتحی پور افزود: یکی از ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رویکرد بخش تجارت است.

وی با بیان اینکه راهبردهای تجاری توسعه، در دو قالب توسعه صادرات و جایگزینی واردات تعریف شده اند، گفت: این دو استراتژی نه تنها رو در روی هم نیست بلکه مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند.

نماینده مردم کلیبر و هوراند اضافه کرد: جایگزینی واردات، مقدمه ای برای موفقیت در دستیابی به توسعه صادرات در سطحی وسیع و قابل توجه است که در نهایت به جهش صادراتی کشورها تعبیر می شود.

کد مطلب 1011842

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