62 برنامه در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، گرجی در کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی دهه فجر در پیش از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات صدا و سیمای استان اظهار داشت: در سال جاری در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 62 برنامه در این استان اجرا و برگزار خواهد شد.

وی افزود: در 14 بخش و 12 شهر استان ستاد دهه فجر مستقل بر پا خواهد بود.

گرجی با بیان اینکه برای انجام برنامه های دهه فجر 23 کمیته و شش کارگروه در بخشها و اقشار مختلف تشکیل شده است بیان داشت: باید ستاد دهه فجر به صورت حقیقی باشد و در سال گذشته در 650 روستا ستاد شکل گرفته بود و امسال سعی داریم تعداد ستاد دهه فجر در روستاها به 900 ستاد برسد.

وی بیان کرد: در دهه فجر امسال در 33 نقطه استان برنامه ویژه با حضور نمایندگان استاندار و نماینده ولی فقیه در استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد اساسی ده فجر امسال که رویکرد بصیرت عمومی است، یاد آور شد: رویکرد ترویج اندیشه های دینی و سیاسی امام ، تبین نقش هوشمند امام و رهبری در هدایت اتقلاب اسلامی، رویکرد محتوایی دهه فجر اسلامی در کشور، تبین نقش مردم در شکل گیری، پیروزی و بقای انقلاب اسلامی، تبین نمایش افتخارات مردم در عرصه های مختلف، تقویت روحیه خود باوری و... از رویکرد های دهه فجر سال جاری در استان چهار محال و بختیاری است.

گرجی خاطرنشان کرد: برای اینکه صوت مناسب در مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن ماه وجود داشته باشد برای ایجاد صوت مناسب مسیر راهپیمایی 80 میلیون تومان برای صوت هزینه شده است.