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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۶

در چهارمحال و بختیاری؛

62 برنامه در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات استان چهارمحال و بختیاری از اجرا و برگزاری 62 برنامه در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، گرجی در کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی دهه فجر در پیش از ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات صدا و سیمای استان اظهار داشت: در سال جاری در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 62 برنامه در این استان اجرا و برگزار خواهد شد.

وی افزود: در 14 بخش و 12 شهر استان ستاد دهه فجر مستقل بر پا خواهد بود.

گرجی با بیان اینکه برای انجام برنامه های دهه فجر 23 کمیته و شش کارگروه در بخشها و اقشار مختلف تشکیل شده است بیان داشت: باید ستاد دهه فجر به صورت حقیقی باشد و در سال گذشته در 650 روستا ستاد شکل گرفته بود و امسال سعی داریم تعداد ستاد دهه فجر در روستاها به 900 ستاد برسد.

وی بیان کرد: در دهه فجر امسال در 33 نقطه استان برنامه ویژه با حضور نمایندگان استاندار و نماینده ولی فقیه در استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد اساسی ده فجر امسال که رویکرد بصیرت عمومی است، یاد آور شد: رویکرد ترویج اندیشه های دینی و سیاسی امام ، تبین نقش هوشمند امام و رهبری در هدایت اتقلاب اسلامی، رویکرد محتوایی دهه فجر اسلامی در کشور، تبین نقش مردم در شکل گیری، پیروزی و بقای انقلاب اسلامی، تبین نمایش افتخارات مردم در عرصه های مختلف، تقویت روحیه خود باوری و... از  رویکرد های  دهه فجر سال جاری در استان چهار محال و بختیاری است.

گرجی خاطرنشان کرد: برای اینکه صوت مناسب در مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن ماه وجود داشته باشد برای ایجاد صوت مناسب مسیر راهپیمایی 80 میلیون تومان برای صوت هزینه شده است.

کد مطلب 1011846

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