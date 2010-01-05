به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی امروز در حاشیه اولین همایش راهکارهای نهادینه سازی حمایت از کارآفرینان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه بانکها از نظر منابع محدودیتهایی را دارند امیدواریم تا گشایشی در این خصوص انجام شود؛ هر چند که بانکها نیز بر اساس اولویت‌های خود از طرحهای اقتصادی به صورت اعطای تسهیلات حمایت کرده اند.

وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه عذر بانکها در عدم پرداخت تسهیلات کمبود منابع است، اظهار داشت: هم اکنون تقاضاهای بسیار زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد که اگر کمبود منابع بانکی وجود نداشت تا صدها هزار میلیارد تومان نیز تقاضا قابل بررسی است.

شیخ الاسلامی بیان داشت: البته بانکها برای پرداخت تسهیلات به بنگاهها و متقاضیان ساز و کار مشخصی دارند که می توان به اقتصادی بودن، تضمین بازدهی و اطمینان کافی از بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد.

وی حمایت از کارآفرینان را از سرفصل های مهم وزارت کار و امور اجتماعی اعلام و تاکید کرد: در منشور وزارت کار 9 برنامه عملیاتی تدوین شده است که از این طریق موضوع و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور دنبال می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه اقدامات وزارت کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: تعیین دستمزد ساز و کارهای خاصی دارد و تاکنون هیچ فعالیتی در این خصوص صورت نگرفته است.

شیخ الاسلامی زمان مقتضی پرداختن به موضوع دستمزد را پایان سال اعلام کرد و افزود: در پایان سالجاری بر حسب ضوابط حداقل دستمزد تعیین و اعلام می شود.