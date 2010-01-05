ارزش صادرات تجاری خراسان رضوی 21 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت بیش از یک میلیون و 53 هزار تن کالا به ارزش 841 میلیون دلار صادرات تجاری از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 72 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی، مهمترین کالاهای صادر شده از استان را شامل زعفران، بنزن و انواع آن، سیمان، مصنوعات پلاستیک و ملامین، سایر مصنوعات فلزی، سیب درختی، سایر مواد غذایی، شکلات و همانند آن، پسته و مغز پسته، بیسکوییت و انواع نان شیرینی برشمرد.

صفرزاده افزود: در این مدت صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک صادراتی استان نیز به میزان 34 تن و به ارزش 98 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 24 درصد کاهش و از نظر ارزشی 79 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: صادرات 104 هزار تن کالا به ارزش 111 میلیون دلار مربوط به آذر ماه سال جاری بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد 53 درصدی وزنی و 44 درصدی ارزشی برخوردار بوده است.