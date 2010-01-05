مشکل معارضان مسکن مهر شهرک امام رضا شیراز حل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد علی اسدی ظهر سه شنبه در دهمین جلسه ستاد تامین مسکن شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه طی 10 روز آینده زمینها تحویل تعاونیها می شود، افزود: اجرای طرح مسکن مهر فرصت مناسبی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد به شمار می رود که توسط دولت فراهم شده و در این راستا با هیچکس نیز تعارفی وجود ندارد و به هیچ شخصی نیز اجازه داده نمی شود که مانع پیشرفت کار در پروژه مسکن مهر شود.

وی همچنین بر حل مشکلات و مسائل پیش روی تعاونیها و همچنین ضرورت اجرای هرچه بهتر طرح مسکن مهر در شهرک مهر امام(ع) تاکید کرد.

در ادامه این نشست رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس نیز بیان کرد: وزیر مسکن در بازدیدی که از پروژه مسکن مهر در شهر مهر امام رضا(ع) داشت این پروژه را از جمله موفق ترین پروژه های در دست اجرا قلمداد کرد.

محمد رضا دیهیمی با اشاره به اینکه تاکنون در شهر مهر امام رضا(ع) کارها خوب پیش رفته، خواستار پی ریزی هرچه زودتر پروژه ها شد و افزود: در عین حال دولت اعلام کرده اگر فردی مستنداتی در مورد مالکیت زمین دارد می تواند آن را ارائه داده تا به حقوق خود دست بیابد و چنانچه مستنداتی وجود نداشته باشد اراضی متعلق به دولت است.

وی با اشاره به اینکه به زودی فاز سه زمین شهر مهر امام رضا(ع) در منطقه لپویی نیز به زودی تحویل داده می شود، افزود: نقشه های سازه ها نیز از سوی مشاور تحویل شده و در نهایت تا روز شنبه به تعاونیها ارائه می شود و از هفته آینده نیز هیچ تعاونی به خاطر نقشه بیکار نخواهد بود.

پروژه مسکن مهر شیراز در دو نقطه شامل شهرک مهر امام رضا(ع) و شهر جدید صدرا در حال اجراست.