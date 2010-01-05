به گزارش خبرگزاری مهر حبیب ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت: این تقاضاها از 16 خبرگزاری، 20 برنامه تلویزیونی، 18 سایت سینمایی، 45 روزنامه، 9 شبکه و برنامه رادیویی، 20 ماهنامه تخصصی سینمایی و غیرتخصصی، 16 هفته‌نامه تخصصی سینمایی و غیرتخصصی، 11 نشریه عمومی و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد با ظرفیت 1300 نفر به اهالی رسانه‌ها و هنرمندان اختصاص یافته است افزود: البته بخشی از این ظرفیت به هنرمندان و صاحبان فیلم‌ها تعلق می‌گیرد و ما باید با بررسی تقاضای ارائه شده و براساس اولویت‌های جشنواره نسبت به تعیین سهمیه هر رسانه برای حضور در جشنواره فیلم فجر اقدام کنیم.

ایل‌بیگی در ادامه به آغاز نمایش‌های فیلم‌ها در مرکز اصلی جشنواره از چهارم بهمن‌ماه اشاره کرد و افزود: دبیر جشنواره پس از دریافت پیشنهادات رسانه‌ها برای اطلاع رسانی بهتر جشنواره، تصمیم گرفت این رویداد از روز چهارم بهمن‌ماه رسما برای اهالی رسانه‌ها و هنرمندان (یک روز قبل از نمایش‌های مردمی) آغاز شود.

آمار مربوط به تقاضاهای رسانه‌های خارجی برای حضور در جشنواره فیلم فجر به زودی اعلام می‌شود. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.