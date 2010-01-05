بوشهر آماده برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران با بیان اینکه چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر در سوم بهمن ماه سال جاری در بوشهر برگزار می شود، افزود: در مراسم افتتاحیه این جشنواره دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور خواهد داشت .

وی اظهار داشت: همچنین چهره های شاخص و به نام بین المللی، کشوری و استانی در مراسم افتتاحیه جشنواره حضور پیدا خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری این جشنواره پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: جشنواره یاد شده در سه سال گذشته در مشهد مقدس برگزار می شد که مورد استقبال شعرا و ادبا قرار می گرفت و می توان گفت یکی از اتفاقات مهم ادبی کشور است .

شفیعی افزود: توجه به شعر فجر، توجه به شعر هدفمند و متعهدانه است و اگر بخواهیم مقوله هنر زا از دیدگاه امام خمینی«ره» بنیانگذار واقعی فجر پیروزی انقلاب اسلامی در نظر بگیریم در می یابیم که تمامی توجه امام به این بود که هنر باید در خدمت جامعه، مردم، محرومان و مستضعفان قرار گیرد و باید تلاش شود تا شعر مسیر و جهت واقعی خودش را پیدا کند.